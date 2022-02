Jennifer Lopez e Maluma, esce la colonna sonora del film Marry Me

È uscita in digitale ed in versione CD MARRY ME (Original Motion Picture Soundtrack) (Sony Latin Music / Arista Records/Sony Music), l’attesissima colonna sonora firmata dalle superstar mondiali Jennifer Lopez e Maluma, della nuova e omonima commedia Marry Me (LE FOTO DELLA PRIMA), ora al cinema. Il singolo estratto Marry Me (Kat & Bastian Duet), interpretato dagli stessi Jennifer Lopez e Maluma, entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 18 febbraio. La colonna sonora, romantica ed emozionante, include brani pop, latin pop, reggaeton e up-tempo di entrambi gli artisti, inclusa la hit Pa' Ti scritta da Jennifer Lopez, Maluma, Andrea Elena Mangiamarchi (alias Elena Rose), Jon Leo ed Edgar Barrera, e prodotto da Leone e Barrera.



L’album mette in risalto le impeccabili capacità canore di Jennifer Lopez in brani come On My Way (Marry Me), e nella sua versione remix in collaborazione con il trio di Los Angeles TELYKast. Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack) contiene anche la potente e sensuale ballad latina di Maluma Segundo, scritta dall'artista e da Edgar Barrera, che compare in un momento cruciale del film. La colonna sonora include anche una reprise della title track Marry Me (Kat & Bastian Duet), con un mix di testi in spagnolo e inglese.