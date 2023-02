Daft Punk, musica inedita nella riedizione di “Random Access Memories"

Due anni dopo lo scioccante scioglimento del celebre duo parigino di musica elettronica, arriva l'annuncio di una speciale ristampa del loro quarto e ultimo album in studio, uscito nel 2013. Questa riedizione arriva in occasione del 10º anniversario da quel disco leggendario e conterrà per l'occasione nuovi brani mai ascoltati prima d'ora. L'album è atteso per il prossimo 18 maggio 2023, a dieci anni esatti dall’uscita dell’originale

Per la gioia dei fan dei Daft Punk, arriva in queste ore una notizia esaltante: sta per essere presentata una speciale ristampa del loro quarto e ultimo album in studio intitolato Random Access Memories, in cui inoltre confluirà nuova musica inedita, per un totale di 35 minuti di nuove canzoni mai ascoltate prima d'ora. Questa notizia allieta i cuori pesanti degli appassionati del celebre duo parigino di musica elettronica, appesantiti nel cuore poiché ancora scossi dallo scioccante scioglimento dei Daft Punk, avvenuto due anni fa. Questa riedizione della loro ultima fatica discografica arriva in occasione del decimo anniversario di quel disco leggendario, uscito nel 2013. In uscita il 18 maggio 2023 - a dieci anni suonati (!) dall'originale - sarà pubblicato dall'etichetta musicale Columbia. L'LP contiene 35 minuti di musica inedita su nove tracce, secondo un comunicato stampa ufficiale diramato dalla band. L'oltre mezz'ora di musica mai ascoltata prima include "demo e outtakes inauditi" nati a "dall'intimo processo creativo" che si cela dietro Random Access Memories. L'edizione ampliata del disco sarà disponibile in tre LP, due CD, in streaming e nei formati scaricabili. L'album sarà anche reso disponibile per la prima volta in Atmos (il Dolby Atmos è il nome di una tecnologia audio surround annunciata da Dolby Laboratories nell'aprile del 2012 e usata per la prima volta nel giugno dello stesso anno dalla Pixar per il film Ribelle - The Brave. Il sistema Dolby Atmos si basa sull'uso di "oggetti sonori", a differenza delle tecnologie precedenti che si basavano sul sistema audio multicanale, ndr). Random Access Memories nella riedizione speciale per il 10º anniversario è già disponibile per il pre-ordine.

Questa sarà la prima nuova musica pubblicata dagli iconici robot dal 2021, anno in cui è stata presa l'inaspettata decisione di sciogliersi (era il il 22 febbraio 2021, dunque proprio due anni fa precisi). È uno dei rari casi in cui si parla di nuova musica di una band che si è sciolta e che tuttavia non ha annunciato nessun tipo di reunion. Da quel 22 febbraio 2021, le strade dei componenti dei Daft Punk hanno preso vie differenti, da percorrere da soli. Per esempio Thomas Bangalter ha recentemente annunciato il suo primo album solista post-Daft Punk, dal titolo Mythologies. Composto in collaborazione con l'Opéra National de Bordeaux, è il suo primo progetto scritto per un'orchestra sinfonica (uscirà il 7 aprile per Erato/Warner).

Il quarto disco dei Daft Punk



Random Access Memories (per gli “amici” RAM, che di fatto è l'acronimo con cui vengono comunemente nominate le Random Access Memories, appunto) è uno dei capolavori dei cyborg fanatici di numerologia, come vengono definiti in queste ore da Rolling Stone. In effetti nella storia delle sette note non ricordiamo degli ossessivi compulsivi riguardo i numeri come questi due... L'annuncio della nuova edizione del disco è arrivato il 22 febbraio, quindi esattamente allo scoccare dei due anni dallo scioglimento; e la ristampa uscirà il 18 maggio 2023, a un decennio tondo tondo dall’uscita dell’originale. Neanche i Maya, insomma…

“Spinto dal successo di brani come Get Lucky e Istant Crush, Random Access Memories è diventato il disco più ascoltato nella storia del duo parigino capace di portarsi a casa, oltre ad ampio consenso di critica e pubblico, anche 5 Grammy”, ricorda il magazine che è considerato a ogni latitudine come la Bibbia del Rock (ma anche per quanto riguarda la musica elettronica - come in questo caso - c'è da fidarsi…).

Questa nuova edizione di Random Access Memories sarà arricchita da 35 minuti di musica inedita firmata da Thomas Bangalter & Guy-Manuel de Homem-Christo. Questa abbondante mezz'ora di novità è spalmata su nuove tracce che non erano mai state rilasciate (né suonate dal vivo, pare).

La tracklist risulta quindi allungata a 22 tracce. Oltre i 13 brani dell’edizione originale, c’è una prima versione di Get Lucky e un ‘vocoder tests’ di Lose Yourself To Dance. Ci sono anche altri due brani mai ascoltati finora che si intitolano Prime (2012 Unfinished) e Infinite Repeating (2013 Demo).