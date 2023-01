La clip di 12 minuti è stata pubblicata sul canale YouTube del progetto e risale al 1997. È un estratto di un concerto tenuto al Mayan Theater di Los Angeles, che era stato mostrato per la prima volta durante una diretta Twitch l’anno scorso Condividi

Nel suo saggio Modern Culture Roger Scruton definisce la musica techno e in generale la musica elettronica: "La voce della macchina, che trionfa sull'espressione umana e annulla la sua preminente pretesa della nostra attenzione. (…) Stai ascoltando la macchina, mentre parla nel vuoto morale". Questa vittoria della macchina sull'umano in musica è stata sublimata dai Daft Punk, una coppia di francesi che aveva pubblicato il suo primo album Homework giusto qualche mese prima del saggio di Scruton, uscito nel 1998. I due avrebbero a lungo celato i loro volti dietro caschi robotici, arrivando a creare per anni un alone di mistero su quale fosse effettivamente la loro faccia. Eppure, ai tempi del loro esordio, era ancora possibile vederli sul palco così com'erano, senza maschere. Accadde per esempio anche al Mayan Theater di Los Angeles, durante un live di cui è stato mostrato un frammento video di recente su YouTube.

Quando i Daft Punk ci mettevano la faccia vedi anche I Daft Punk sono arrivati su Tik Tok Il concerto dove Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo si sono mostrati senza i loro caratteristici costumi era stato finora fatto vedere solo una volta l’anno scorso, durante una diretta Twitch nata apposta per celebrare il primo anniversario dello scioglimento dei Daft Punk. Dopo quell’apparizione estemporanea su quel prezioso documento era calato il silenzio, nessuno sembrava in grado di poterlo ripescare dagli archivi degli autori di One More Time se non forse loro stessi. Da quando si sono separati nel 2021, i due membri del progetto hanno elargito con sempre più generosità materiale inedito ripescato dal loro passato, sfruttando diverse piattaforme (compreso persino Tik Tok). Stavolta il prezioso estratto è stato pubblicato sul loro canale YouTube, diventando subito un piccolo caso sul web. La clip risale a più di 25 anni fa e mostra i due performer impegnati a far saltare la folla con la loro Rollin' & Scratchin’.

Still Alive (’97) approfondimento La playlist dei migliori video di SkyTg24 a tema musica L’ottavo brano nella tracklist di Homework arrivava in quella storica opera subito dopo la hit Around the World e rappresentava uno dei brani più vicini alla techno presenti nel disco, anche per il fatto che si trattava di una delle prime composizioni rese pubbliche dal duo. Rollin' & Scratchin’ girava infatti tra le mani dei deejay già dal 1995, quando il pezzo fu originariamente pubblicato in coppia con l’altro singolo Da Funk. Il “nuovo” filmato in cui si ascolta il pezzo dura all’incirca dodici minuti ed è stato registrato poco dopo l’uscita di Homework, più o meno nel periodo che portò all’Alive ’97. Il ventennale di disco e annesso tour è stato celebrato nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, con una ristampa in vinile sia di Homework che di Alive '97. Un bel modo per ricordarci che, nonostante tutto, i Daft Punk sopravvivono persino al loro scioglimento rappresentando in musica quella vittoria della macchina sull’espressione umana prevista da Roger Scruton più o meno sempre in quel periodo.