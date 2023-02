Sanremo 2023, Amadeus: "Se mi mandano via vado ma numeri sono con noi"

Il Festival degli ascolti record, della condivisione e della libertà entra nella storia. Non sono mancate però polemiche e tensioni che hanno coinvolto anche i vertici Rai con Salvini che chiede una riflessione. L'Ad Fuortes sottolinea i "risultati eccellenti" del festival e la capacità di mettere in scena "l'universo giovanile". Amadeus in chiusura legge una lettera con i titoli delle canzoni

Sul palco è stato il Festival della libertà. Basti pensare al bacio tra Rosa Chemical e Fedez. "Non è nostra volontà turbare il pubblico a casa -dice Amadeus- le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti e fa parte di una diretta: ci si affida al buon senso di tutti". Stefano Coletta invece ci ironizza: "Dico solo che ho amato molto di più quello tra Anna e Gianni Morandi". Diverse le polemiche politiche dopo le esibizioni di alcuni artisti che hanno accompagnato il Festival e che continuano a tenere banco con Salvini che interviene: "Andrà fatta una riflessione sulla gestione Rai".

Oltre ai record di ascolti (davanti alla tv 12,2 milioni di telespettatori con uno share del 66% e la media più alta dal 1997) va registrato anche il record pubblicitario che ha superato l’obiettivo dei 50 milioni di euro. Il direttore Intrattenimento di prime time Stefano Coletta, dopo avere declinato i trionfi dell’Auditel, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a questo trionfo, a partire da Amadeus e Gianni Morandi che ha definito “un dono”. Amadeus si dice l’uomo più felice del mondo “come un bambino in un parco di divertimenti. Sapevo che stavamo facendo qualcosa in cui credevamo fortemente e per il quale abbiamo lavorato mesi. Quando mi dicono che sono un visionario è un grande complimento. Poi ho avuto il mio Supereroe che è Fiorello”. Gianni Morandi racconta l’orgoglio di essere parte di questa grande squadra e di esserci stato: ti porterò con me per tutta la vita”. Ora parte la vita di queste canzoni che sono partite forti.

Coletta: "Di negativo restano gli attacchi personali"

E’ anche il momento dei bilanci personali e umani. Amadeus tra i ricordi più belli mette l’incontro col Presidente Sergio Mattarella e il monologo di Roberto Benigni; poi le canzoni e una città invasa dalla gente per condividere questo Festival: “Dare emozioni alle persone e renderle partecipi sconfigge ogni polemica”. Il pensiero si sposta già al 2024 al quale Amadeus presto inizierà a ragionare. Restando in tema di consuntivi Stefano Coletta dice: “Me ne torno a casa con un interrogativo più grande dell'anno scorso: l'Italia si è fermata davanti a queste cinque giornate, ma perché? Per il lavoro di qualità, per la musica, per la partecipazione delle istituzioni? Si è fermata perché ha partecipato al dolore dell'Iran? Perché ha vinto Mengoni? Perché Morandi, Ranieri e Al Bano hanno tracciato la nostra memoria? Non lo sappiamo, ma è accaduto. Di negativo rimangono le amarezze sugli attacchi personali ricevuti. Trovo incivile che i dirigenti del servizio pubblico siano attaccati sul fronte privato”.

Ironia di Morandi: "Mi porto a casa la scopa"

Anche per Gianni Morandi, che per tutta la conferenza è stato visibilmente emozionato, è il momento dei ricordi: “Mi porto tanti momenti straordinari e in testa ci metto l’incontro con Sergio Mattarella, l’emozione nel cantare l’inno e poi mi porto a casa la scopa”. E ovviamente non ci si può salutare senza l’ultima polemica che riguarda l’ora tarda in cui è stato letto il messaggio di Zelensky: “E’ stato concordato, andava abbinato all’esibizione della band Antytila”. Il saluto è una promessa e la fa Amadeus, quella di riportare la sala stampa nella sua sede naturale, il roof del Teatro Ariston dopo l’esilio al Casinò.