Sanremo alla moViola, dal Blanco-Gate a Gianni Morandi

Mattarella. Come alla Scala, come ai mondiali. Mano sul cuore, l’inno, tutti in piedi, viva l’Italia. Sanremo è una Repubblica demoscopia fondata sul canoro. Amadeus riceve l’assist della vita dal capo dello Stato in diretta tv per la prima volta nella storia, Benigni poi la mette in rete. Con questi ascolti, Ama è il deus ex machina di un Sanremo straordinario (GUARDA LO SPECIALE - IL LIVEBLOG DELLA PRIMA SERATA - IL QUIZ). Per portarlo via da lì ormai servirà una riforma costituzionale (art. 138).