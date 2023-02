Una volta formata la vostra squadra, l'ultimo termine utile per farlo è oggi, aspettate, come ormai facciamo da mesi solo l’inizio del Festival.

La vostra attesa naturalmente sarà tutta per gli artisti della vostra squadra e per quello che faranno o faranno sul paco, che diranno o non diranno al microfono, che indosseranno o non indosseranno durante la loro esibizione. Ogni gesto è Bonus, ogni gesto è un Malus. Da lì la vostra squadra a fine serata avrà un punteggio. Andate sul sito e controllate come siete messi. Quest’anno con due milioni di iscritti è stato un vero boom gia a diverse settimane dall’inizio di Sanremo. Guardatevi bene il regolamento del FantaSanremo esposto dalla FIF (Federazione Italiana FantaSanremo), «che valuterà l'accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo», si legge sul sito. I Bonus e I Malus si applicano agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale.