Levante in concerto all'Arena di Verona il 27 settembre

Primo concerto all'Arena di Verona per Levante a settembre, dopo il ritorno al Teatro Ariston di Sanremo per la sua seconda partecipazione al festival a distanza di tre anni dall'ultima. C'è grande attesa per la canzone che la cantautrice ha deciso di portare sul palco della manifestazione che, come lei stessa ha dichiarato, è fortemente legata al periodo immediatamente successivo alla gravidanza, ma c'è anche attesa per il concerto di settembre in una delle più scenografiche e ambite location concertistiche del mondo. L'annuncio ha riscosso grande entusiasmo da parte dei fan, che sono già pronti a iniziare la corsa all'acquisto dei biglietti per lo spettacolo, fissato per il 27 settembre all'Arena di Verona.

Il concerto all’Arena di Verona: info e biglietti approfondimento Sanremo 2023, Levante con Vivo. Il testo della canzone Il concerto di Levante all’Arena di Verona è stato organizzato da Vivo Concerti ed è in programma per il 27 settembre. Chi conosce l’arte di Levante e le sue contaminazioni, ritiene che la cornice di questo antico anfiteatro possa aiutare l’artista a esprimere nel migliore dei modi la sua musica, in particolare quella che muove l’immaginario di Opera Futura e di tutto il repertorio di Levante, così particolare e apprezzato, proprio perché originale. Le prevendite per l’acquisto dei biglietti iniziano oggi, venerdì 3 febbraio, su tutti i canali di vendita online a partire dalle 16 e non è escluso che possano andare sold-out in pochi giorni, anche considerando che la sua partecipazione al Festival di Sanremo è una delle più attese. Chi preferisse acquistare il biglietto nelle prevendite sul territorio dovrà aspettare fino a mercoledì 8 febbraio. Nella conformazione con la massima capienza, l’Arena di Verona è in grado di contenere fino a 22mila persone come pubblico.

Levante si presenta a Sanremo con il brano Vivo, che come ha spiegato lei stessa la lega al periodo immediatamente successivo alla maternità. Affronta il delicato tema della depressione post-partum, pur senza mai menzionarla, una realtà che moltissime neo madri si trovano a vivere senza ricevere spesso le adeguate attenzioni. "E' il racconto di una rinascita dopo un momento buio, che per me è stato il post parto. Oscillando tra stati d'animo costantemente opposti di gioia e scoramento, ho desiderato ritrovare un equilibrio", ha spiegato Levante, nel raccontare il brano che la vedrà protagonista sul palco del festival. Vivo è contenuto nell'album Opera Futura, che si compone di 10 brani che si muovono in una dimensione meno metafisica rispetto ai suoi recenti lavori.