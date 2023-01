La scaletta del concerto di Elisa a Firenze

Questa sera, martedì 24 gennaio , il teatro Verdi di Firenze aprirà le sue porte per il concerto di Elisa , An intimate night. Voce, pianoforte, chitarra e archi accompagnano la voce di Elisa in questa tournée speciale che la cantautrice sta svolgendo nelle principali sale da musica italiane. La tappa di questa sera è la penultima di questa sessione concertistica per l’artista veneta, che il prossimo 8 febbraio tornerà nel capoluogo toscano per un secondo concerto, l’ultimo, prima di prendersi una pausa e organizzare il piccolo resident all’arena di Verona a giugno, quando sono previste due nuove date. Elisa calca i palcoscenici più prestigiosi da decenni ma ad apprezzarla e ad amare la sua musica sono anche le nuove generazioni, segno che la cantautrice è riuscita a evolversi ma senza mai tradire se stessa. La scelta di un’ orchestra di archi e pianoforte serve per esaltare ancora di più la voce di Elisa, un unicum nel panorama artistico italiano.

Elisa in concerto a Firenze: la scaletta

Di canzoni per realizzare una scaletta, Elisa ne ha decine ma in questo particolare caso, per questa speciale tipologia di concerti, ha scelto brani che potessero adattarsi ad arrangiamenti orchestrali. Ed è così che è nata la scaletta di An intimate night, dove Elisa è riuscita a mixare brani recenti con brani più datati, anche in inglese, che fanno parte stabilmente della sua produzione musicale. Nonostante l’orecchio dei suoi fan non sia abituato agli arrangiamenti acustici e a queste nuove versioni delle canzoni più celebri, i riscontri ottenuti da Elisa sono stati ottimi in queste settimane di concerti, dei quali la maggior parte sono andati sold-out. Non una sorpresa, vista la caratura dell’artista, ma sicuramente una soddisfazione per Elisa e per l’orchestra che l’ha accompagnata in queste serate. La scaletta del concerto di Firenze dovrebbe essere strutturata così come segue, a meno di qualche modifica estemporanea: