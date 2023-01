David Crosby, le 10 migliori canzoni

Il 19 gennaio 2023 si è spento l’artista David Crosby all’età di 81 anni. Ricordiamo dieci dei suoi brani più iconici Condividi

Artista solista considerato uno dei cantautori più creativi e influenti degli ultimi 50 anni, David Crosby, morto il 19 gennaio 2023 all'età di 81 anni, ha lasciato un grande vuoto nella storia della musica internazionale. La sua capacità di scrivere canzoni è stata apprezzata anche da artisti come Bob Dylan e i The Byrds che ne hanno interpretate alcune.

approfondimento Addio David Crosby, morto a 81 anni il grande chitarrista e cantautore Il suo stile era sperimentale e fuori dagli schemi e dagli esperti è stato spesso etichettato come un precursore della musica indie/psych. Per celebrare la sua carriera e la sua arte ricordiamo dieci dei suoi brani più belli concentrati soprattutto tra gli anni ’60 e ’70.

Dagli anni Sessanta David Crosby, morto il 19 gennaio all'età di 81 anni, ha plasmato le sfumature folk e country della canzone d'autore americana. Il leggendario cantante, chitarrista e cantautore, fondatore nel 1964 dei Byrds, autori di celebri brani come So You Want To Be a Rock'n'Roll Star e Turn! Turn! Turn! e della cover numero uno in classifica di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, ha abbandonato la band dopo soli 3 anni a causa delle divergenze con Roger McGuinn, che ha descritto Crosby e i suoi discorsi politici sul palco come "insopportabili" Nel 1968 Crosby ha formato con Stephen Stills e Graham Nash il gruppo Crosby, Stills & Nash, che ha venduto milioni di copie dei primi due album e che, nel 1969, ha accolto Neil Young. La band ha arricchito la storia della musica degli anni Settanta grazie ai brani Déjà Vu, Almost Cut My Hair e Long Time. Crosby, Stills, Nash e Young si sono sciolti nel 2016 dopo anni di rivalità e tensione: in un'intervista al Guardian, Crosby ha definito Nash "il mio nemico" e Young "la persona più egocentrica, più ossessionata da sé stessa, egoista che conosco"



Nel 1967 Crosby ha scoperto Joni Mitchell mentre suonava in un club in Florida. Il musicista l'ha accompagnata in California, dove l'ha aiutata a registrare e produrre il suo primo album, Song To a Seagull. La coppia ha anche avuto una relazione, e in un'intervista rilasciata al Guardian nel 2021 Crosby ha descritto la cantante "la miglior cantante-cantautrice...non penso che nessuno ci si avvicini"

Eight Miles High GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Questa canzone dei The Byrds è stata pubblicata nel 1966 nell'album Fifth Dimension e i crediti di scrittura della canzone sono stati riconosciuti a Gene Clark, Jim McGuinn e David Crosby. La canzone apre il lato due dell’album e per molti fan della band Eight Miles High è la loro preferita.

Long Time Gone Questa canzone è stata pubblicata nell’album Crosby Stills & Nash del 1969. Riuniva il trio di David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash e ha segnato l'inizio di molti anni di collaborazioni tra i tre artisti. Il disco è servito da catalizzatore per un suono che avrebbe ispirato innumerevoli musicisti nei primi anni '70. Long Time Gone è stato scritto da David Crosby ed è apparso come la penultima canzone dell'album.

Guinnevere La canzone di David Crosby Guinnevere compare anche lei nell'album Crosby Stills & Nash come terza traccia. Le voci principali sono di David Crosby, anche alla chitarra, e di Graham Nash. Si considera come un tributo di Crosby a Miles David, il leggendario musicista jazz che registrò una versione di Guinnevere nel 1970 e alla fine la pubblicò nella compilation Circle In The Round nel 1979. Si diceva che la canzone fosse stata scritta per più donne, inclusa Joni Mitchell con cui David Crosby aveva avuto una precedente relazione, sia personale che musicale.

Déjà-Vu Il grande brano Déjà Vu è stato pubblicato nell’omonimo album del 1970, primo disco in studio a riunire insieme David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young. Crosby ha ricevuto il merito di essere l’autore delle parti da solista del brano. Ogni canzone dell'album è stata attribuita a singoli cantautori tranne l'ultima traccia che è stata accreditata a Stephen Stills e Neil Young. Il disco conteneva anche la versione classica di Woodstock di Joni Mitchell.

Almost Cut My Hair Per molti fan di Crosby Stills Nash e Young, Almost Cut My Hair è un'ode della band alla controcultura degli anni ’60, simboleggiata dai capelli lunghi. Quando arrivarono gli anni '70 e tutti invecchiarono, infuriarono le battaglie personali tra il rimanere fedeli alle proprie convinzioni e l’andare avanti. Almost Cut My Hair di David Crosby ha descritto questo dilemma in maniera poetica.

Music is Love Music Is Love di David Crosby è la canzone di apertura del suo primo album da solista ed è stata pubblicata come singolo nel 1971. L'anima di questa canzone è molto particolare e intensa. Un brano musicale brillante guidato da un amorevole tocco di chitarra, schiocchi di dita e una suggestiva voce angelica.

Carry Me David Crosby e Graham Nash hanno pubblicato quattro album insieme sotto il nome di Crosby & Nash. Il loro secondo album intitolato Wind on the Water fu pubblicato nel 1976. La canzone di David Crosby Carry Me fu il brano di apertura dell’album ed è stata anche pubblicata come primo singolo del disco.

Drive My Car Drive My Car di David Crosby è stata pubblicata nel suo secondo album da solista intitolato Yes I Can del 1989. Tra i due suoi primi dischi sono passati diciotto anni. È interessante sentire quella sua voce appassionata giustapposta al suono della batteria esagerato degli anni '80.

Morrison La canzone di David Crosby Morrison è stata scritta insieme al figlio pianista James Raymond. Con il chitarrista Jeff Pevar, i tre avevano formato la band CPR e questo brano è stato pubblicato nell'album di debutto della band nel 1998. Le armonie, l'esecuzione e le canzoni sono tutte di prim'ordine. Morrison parla di Jim Morrison e commenta il film The Doors di Oliver Stone.

Things We Do For Love Chiudiamo con una canzone sincera pubblicata nel suo album del 2016 intitolato Lighthouse. Un brano scritto da un uomo che ha vissuto la vita, una canzone adulta che fa male e risuona per tutti. La sua pura bellezza definisce quanto sia stato meraviglioso vivere in un mondo con la penna e la voce di David Crosby.