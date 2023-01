Come riportato dal sito sanremo2023.aristonsanremo.com, le richieste di prenotazione dei biglietti apriranno lunedì 16 gennaio, dalle 9.00 alle 14.00. Un abbonamento in platea per le cinque serate costerà 1.290 euro, in galleria 672 euro Condividi

Un mese esatto alla finale della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo (FOTO). Nelle scorse ore il sito sanremo2023.aristonsanremo.com ha pubblicato le informazioni riguardanti l'acquisto dei biglietti per assistere alla kermesse direttamente dal Teatro Ariston.

