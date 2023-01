Dream Theater in concerto, le date in Italia da Napoli a Brescia

Dream Theater, le date in Italia

I Dream Theater saranno al Palapartenope di Napoli il 23, al Tuscany Hall di Firenze il 24 e al Gran Teatro Morato di Brescia il 25 gennaio con il tour Top of the World. La celebre band progressive metal fondata nel 1985 porterà sul palco anche i brani del quindicesimo album in studio, A View From the Top of the World, pubblicato un anno fa. Non mancheranno brani passati o del precedente disco Distance over time. In apertura dei concerti dei Dream Theater si esibirà la metal band finlandese Arion. Per quanto riguarda i biglietti, sono disponibili sul circuito Ticketone. L'apertura delle porte è prevista per le 19, mentre la band comincerà lo show alle 21. Dopo l'uscita dell'ultimo lavoro discografico la band capitanata da John Petrucci e James LaBrie ha iniziato un lungo tour mondiale e nel mentre sta pubblicando la collana Lost Not Forgotten Archives, contenente pubblicazioni di live, demo, versioni alternative e progetti speciali come il rifacimento di interi album storici come Made in Japan dei Deep Purple o The Number of the Best degli Iron Maiden.