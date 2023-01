È uscito online un dietro le quinte che festeggia la fine di un anno a dir poco eccezionale per la band romana. Il titolo della clip è "Everything This Way" e mescola tanti momenti della loro tournée negli Stati Uniti che si è appena conclusa. Il gruppo di Damiano e soci si è esibito sui principali palchi americani per più di 20 date, terminando il tour a Las Vegas. Ecco il video della durata di mezz'ora in cui escono le varie personalità dei membri della band

Questo dietro le quinte festeggia la fine di un anno a dir poco eccezionale per la band romana. Il titolo della clip è Everything This Way e mescola immagini del gruppo di Damiano e soci che si esibisce sui principali palchi americani per più di venti date, terminando il tour a Las Vegas (data questa, il gran finale, che ha scatenato un polverone social perché i musicisti hanno distrutto gli strumenti sul palco).



Il backstage di 30 minuti è stato pubblicato sul canale ufficiale di YouTube dei Måneskin in occasione del Capodanno per fare un regalo ai fan e anche a loro stessi, ricordando come il 2022 sia stato per questi ragazzi qualcosa di indimenticabile, tra concerti sold-out, scalate di classifiche e delirio degli ammiratori.

Nella clip troverete trenta minuti farciti di aneddoti, retroscena, dettagli, lazzi e prese in giro (bonarie) tra i vari componenti del gruppo dei record.

In fondo a questo articolo potete guardare Everything This Way, il video con il backstage del tour americano dei Måneskin.