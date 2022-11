La scaletta del concerto dei Negramaro a Roma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Anche i Negramaro arrivano in porto con il loro lungo tour invernale, che si conclude con una tre giorni a Roma. Il gruppo salentino è tornato sulle scene dopo un’assenza di oltre due anni e ha nuovamente infiammato i teatri italiani con la sua musica e la sua grinta, portando la musica pop a un livello più alto. Questa sera, lunedì 14 novembre, i Negramaro saliranno sul palco dell’auditorium Parco della Musica di Roma per il secondo dei tre concerti. Domenica 13 novembre, infatti, i Negramaro si sono esibiti per la prima volta nella Capitale con un concerto sold-out ormai da settimane, che ha ottenuto uno straordinario successo tra i presenti. Le note delle canzoni più famose e di quelle meno note sono risuonate nella hall, cantate a squarciagola dai fan, che grazie alla musica dei Negramaro hanno dimenticato i due anni di pandemia e la lontananza del gruppo dalle scene anche a causa della malattia occorsa a Lele Spedicato. Senza di lui, i Negramaro non volevano tornare sul palco, l’hanno aspettato e ora sono pronti a confermare i successi di vent’anni di musica in giro per l’Italia e non solo.