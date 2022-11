Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La prima magia è trasformare un palazzetto in un teatro, rendere un luogo ampio...intimo. Ed è così che i Negramaro ritrovano il Contatto con il loro pubblico. Mantova, virgiliana città, li accoglie per due sere e se li coccola. A farli risaltare dei tubi luminosi che creano vari e suggestivi effetti, compreso quello di far apparire il palco in movimento verso l'alto. Giuliano Sangiorgi parte seduto al centro del proscenio per poi muoversi su tutto il fronte del palco. Alla sua destra, al basso, c'è Ermanno Carlà, e alla sua sinistra, applauditissimo, Lele Spedicato, più forte del destino, con una chitarra che appassiona. Sopraelevati troviamo Andrea "Pupillo" De Rocco, polistrumentista e fisarmonicista fantastico, il creativo Andrea "Andro" Mariano che si divide tra pianoforte classico e tastiere elettroniche, e Danilo Tasco che tra batteria e percussioni si è appropriato di una bella fetta di palco. Hanno 23 anni di storia questi ragazzi e dunque il loro concerto è un ciclo di calendarii pazzi di bellezza. Il pubblico segue compostamente il live senza perdersi una nota e cantando ogni singola parola delle canzoni in scaletta. Solo sul finale irrompe nella Grana Padano Arena l'anarchia artistica e la gente si affolla sotto il palco, vogliosa proprio di quel Contatto che è stata la canzone che ha aperto la serata. Per soddisfare questo desiderio la band, dopo l'ultimo brano che è Mentre Tutto Scorre, si ripresenta sul palco, a luci accese, per ringraziare un pubblico che li ha attesi per due lunghi anni. Questa parte del tour sta per volgere al termine, mancano, in Italia, la data di Bologna dell'11 novembre e poi le tre di Roma all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia il 13, 14 e 15 sempre di novembre. Poi Fino all'Imbrunire, L'amore qui non passa, Estate, Solo tre Minuti, Attenta, Solo per Te e tante altre poesie varcheranno confini. Ci sarà il Natale, brinderemo al 2023 e, come Giuliano ha sussurrato, l'anno nuovo porterà tante belle novità.