La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Mantova

“Oggi sono in partenza per Mantova dove iniziano le prove generali del tour #Indoor2022. Siete più di 130mila persone e io non vedo l’ora di vedervi tutti”, ha scritto Cesare Cremonini via social, pronto per il nuovo tour nei palazzetti. Indoor2022 partirà proprio da Mantova il 29 ottobre, dal palco del Grana Padano Arena.

Cesare Cremonini, la scaletta

Sui social Cesare Cremonini ha voluto anticipare la scaletta dei concerti nei palazzetti, in partenza il primo novembre. “La scaletta ha delle belle novità, ve ne dico due per tutte. Per la prima volta porterò sul palco Sardegna, un brano molto importante per me e per tutto il pubblico che mi segue dagli inizi. Inoltre tornerà in scaletta Possibili Scenari, perché oggi dobbiamo constatare che sì, la felicità è ancora tutta da inventare. Ma so come portarne a vagonate a tutti voi che mi state dando costante affetto e fiducia, le cose più belle di questo periodo della mia vita. Sarà uno show che non si è mai visto e per questo motivo non posso dirvi di più. Io comunque ho una mela del Trentino portafortuna”. Nella scaletta, che ancora non è stata resa nota, ci sarà probabilmente anche Stella di mare, canzone in cui Cesare Cremonini “duetta” con Lucio Dalla. Sulla base dei brani cantati nel tour estivo possiamo immaginare la lista dei brani in questo modo: