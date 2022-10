approfondimento

Cesare Cremonini: "Stella di Mare con Lucio come Bohemian Rhapsody"

Annunciato lo scorso 22 settembre Cesare Cremonini è tornato con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano capolavoro “Stella di Mare”, in un’inedita versione. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla Fondazione Lucio Dalla, è stato concesso l’utilizzo della voce di Lucio dal master originale del brano del 1979. “Stella di mare” oggi rinasce come un miracolo, grazie a una produzione rinnovata in grado di lasciare intatta l’emozione del brano, la forza della sua melodia e il testo, riportando la voce viva e presente di Lucio alle nuove generazioni. Questo evento segna un nuovo capitolo importante del percorso di Cremonini, che non può fare a meno di tenere insieme i fili del tempo, unendo la tradizione canora della sua città con la vita artistica e musicale italiana di cui Lucio è stato una figura centrale di enorme influenza culturale. “Stella di Mare” con Lucio Dalla sarà contenuta nell’album “Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola”, in uscita venerdì 28 ottobre, già disponibile per il pre-order e che contiene la registrazione del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola.



Cremonini Tour Indoor 2022



29/10 – Mantova (Grana Padano Arena & THEATRE) SOLD OUT

1/11 – Roma (Palazzo dello Sport) SOLD OUT

2/11 – Roma (Palazzo dello Sport) SOLD OUT

4/11 – Roma (Palazzo dello Sport) SOLD OUT

5/11 – Roma (Palazzo dello Sport) SOLD OUT

7/11 – Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena) SOLD OUT

8/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

10/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

11/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

13/11 – Milano (Mediolanum Forum) SOLD OUT

14/11– Milano (Mediolanum Forum) SOLD OUT

16/11– Milano (Mediolanum Forum) SOLD OUT

17/11– Milano (Mediolanum Forum) SOLD OUT