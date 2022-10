Lift Me Up, il video del brano di Rihanna per Wakanda Forever

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo

È uscito il video di Lift Me Up, il primo dei due brani realizzati da Rihanna per la colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever. Il film di Ryan Cogler, che si inserisce nel contesto del Marvel Cinematic Universe, sarà al cinema dal 9 novembre ed è uno degli eventi più attesi dell’anno. Potete vedere il video di Lift Me Up in fondo a questo articolo.