La scaletta del concerto di Sangiovanni a Roma

Sessione autunnale del primo tour per Sangiovanni, che dopo una lunga serie di concerti estivi stasera si esibirà a Roma e poi e a Milano

Sangiovanni è uno dei giovani cantanti della scena italiana, uno di quelli che sta maggiormente convincendo l'opinione pubblica, soprattutto i giovanissimi. È stato uno dei protagonisti di una delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha iniziato la sua scalata discografica con un susseguirsi di brani che hanno convinto il mercato discografico italiano. Fenomeno social virale, Sangiovanni finora non aveva ancora avuto la possibilità di esibirsi dal vivo, prima per le limitazioni dovute al Covid e poi per una serie di altri fattori che, di fatto, gli hanno impedito di salire sul palco e di provare l'ebbrezza di un suo tour italiano, dove il pubblico lo acclama e lo incita.

Sangiovanni in concerto a Roma, la scaletta Avendo iniziato la sua attività musicale non più tardi di due anni fa, Sangiovanni non può avere un repertorio particolarmente ampio. Nonostante in questa fase della sua vita musicale sia piuttosto produttivo, è fisiologico che le canzoni a sua disposizione siano limitate. Tuttavia, tra quelle poche canzoni o, almeno, poche se confrontate con i suoi colleghi più adulti e che calcano le scene da più anni, Sangiovanni ha numerose canzoni che sono entrate in classifica, vere e proprie hit ascoltate e amate da tantissimi giovani fan, che sono diventate celebri anche grazie all'apporto dei social. Con queste canzoni, e con altre della sua produzione, Sangiovanni è riuscito a organizzare una scaletta organica e piacevole, che garantisce quasi due ore di musica ininterrotta considerando anche i doverosi bis ai quali sarà chiamato. Non ha reso ufficiale la scaletta ma, stando a indiscrezioni, non dovrebbe discostarsi troppo da quelle che circolano in queste ultime ore: Cadere volare

Che gente siamo

Farfalle

Duedinotte

Lady

Hype

Amica mia

Raggi gamma

Non+

Scossa

Perderci (Forti)

Cortocircuito

Parolacce

Sigarette alla menta

Titanic

Guccy Bag

Tutta la notte

Perso nel buio

Cielo dammi la luna

Se mi aiuti

Malibu

Concerti di Sangiovanni Per il momento, la tranche estiva dei concerti di Sangiovanni non è particolarmente ampia. Il cantante ha fatto una lunga tournée estiva nelle piazze di tutta Italia, partecipando ai più importanti festival della musica. Per l'autunno, al momento, sono previste solo due date. Oltre a quella di Roma di questa sera, mercoledì 19 ottobre, infatti, il cantante suonerà il 23 ottobre al Mediolanum forum di Assago. I fan sono in attesa di avere ulteriori date.