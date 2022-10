Pink, la nuova canzone è Never Gonna Not Dance Again

Il nuovo brano della cantante americana uscirà il 4 novembre. L'annuncio su Instagram Condividi

Pink ha appena annunciato l'arrivo del nuovo singolo Never Gonna Not Dance Again svelandone anche la cover ufficiale. Alecia Beth Moore, questo il nome all'anagrafe, è pronta per il ritorno sulla scena discografica.

pink, l'annuncio su instagram

Nel corso degli anni Pink si è affermata come una delle artiste più amate e di successo a livello internazionale. La cantante si prepara ora all'uscita di Never Gonna Not Dance Again, come annunciato tramite il post condiviso sul profilo Instagram che conta oltre otto milioni di follower.

L'artista ha rivelato che il brano arriverà sul mercato il 4 novembre regalandone anche una breve anticipazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da P!NK (@pink)

pink, il successo

L'ascesa mediatica di Pink ha avuto inizio nel 2000 con l'album Can't Take Me Home che ha subito riscosso grandi consensi da parte di pubblico e critica. L'anno seguente è stata la volta di Missundaztood, trainato dal brano Get The Party Started.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Tra le canzoni più amate di Pink troviamo Who Knew, So What, Please Don't Leave Me, Try e What About Us.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie