Pink, è uscito il video del nuovo singolo Irrelevant

Lunedì 25 luglio è stato pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Pink il video di Irrelevant. La cantante viene mostrata in primo piano con le cuffie all’interno, probabilmente, della sala registrazione dove incide le sue canzoni. Mentre esegue il brano, si alternano diverse immagini che raffigurano persone manifestare quelli che sono i propri diritti, sia a livello civile che globale con le bandiere della pace. Irrelevant, infatti, è un brano che vuole sottolineare il rispetto in merito alle opinioni di tutti gli esseri umani. A tal proposito, nel comunicato di presentazione del singolo, Pink ha dichiarato: “Per me è molto snervante quando mi sento dire che ciò che penso sia irrilevante. Nessuno è irrilevante, io sono rilevante perché esisto e nessuno può togliermi la parola”. Come abbiamo accennato, i proventi di Irrelevant andranno alla fondazione When We All Vote. L’obiettivo, infatti, è quello di cambiare il sistema del voto negli Stati Uniti d’America, aumentando il numero dei votanti e cercando di eliminare il più possibile quelle divisioni che esistono ancor oggi per razza e per età. Pink non è nuova per quanto riguarda il sostegno di attività benefiche. Già in passato, infatti, ella ha partecipato a eventi di Make-a-Wish Foundation, Autism Speaks and Human Rights Campaign, Planned Parenthood e No Kid Hungry, Infine, Pink è da diversi anni ambasciatrice UNICEF e come ulteriore impegno del sociale ha difeso spesso i diritti degli animali, collaborando più volte con la PETA.