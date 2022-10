Fedez e Salmo, il testo del nuovo singolo Viola

C'era grande attesa per la collaborazione tra Fedez e Salmo e questa notte è finalmente uscito il loro brano, Viola . Oltre ai due rapper, tra gli autori del pezzo dalle sonorità pop punk troviamo anche Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta. L’artwork della copertina è stata realizzata dall’artista Fr3nk Zappa , e mostra due scheletri sdraiati sul prato che si tengono per mano, con al centro un cuore di ferro e una mazzetta di euro dal colore viola.

Il featuring tra Fedez e Salmo sancisce la pace ritrovata tra i due artisti, che nel 2021 furono protagonisti di una lite, raccontata anche via social. Fedez attaccò Salmo per il concerto a Olbia, Sardegna, del 13 agosto 2021, in cui l'artista violò le normative anti Covid in vigore. La replica di Salmo non si fece attendere: “Non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul ca**o e io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Penso tu sia un ottimo politico, ma non volevo avere niente a che fare con te . A me sembri un politico, non sei un artista”. Dopo qualche mese i due fecero pace, tanto che durante il concerto di Salmo a San Siro dello scorso 6 luglio, sul palco con lui salì come ospite proprio lo stesso Fedez. Inoltre lo scorso 3 ottobre, alla presentazione del progetto di Amazon Original Salmo Unplugged a Palazzo Visconti a Milano, Fedez era presente per sostenere l’amico.

Viola, il testo

vedi anche

c@r@++ere s?ec!@le di thasup è il nuovo album più ascoltato su Spotify

Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi

Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani

Oh, oh-oh, ma che cosa te ne fai dei fogli viola?

Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, se poi li spendi da sola

Se ci scende, cosa ci prende?

Certi baci non sanno di niente

Sto cercando disperatamente

Te nella notte più lunga di sempre

M′ama, però non mi dire di no, non di subito, non di subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti e più mal di testa chе vestiti da un po'

Che cazzo hai non lo so, dici, "No", che io pеr te ci morirei

Ah, ho speso tutti i soldi, adesso ho solo buchi nelle mani (uoh)

Per te che, in fondo, non ricordo più come cazzo ti chiami (oh, oh-oh)

Spari su un cuore antiproiettile, io posso amarti come un rettile (oh, oh-oh)

Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, babe?

Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato, oh

Io lo sapevo, tu sei una che è di passaggio come nuvole

Se ci scende, cosa ci prende? (Yeah)

Certi baci non sanno di niente (yeah)

Sto cercando disperatamente

Te nella notte più lunga di sempre (ah, ah, ah)

M′ama, però non mi dire di no, non di subito, non di subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti e più mal di testa che vestiti da un po'

Che cazzo hai non lo so, dici, "No", che io per te ci morirei

Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto

Dici, "Smetti di bere, guarda come sei messo"

Un'altra scusa del mese e te l′avevo promesso

Ti richiamerò presto

E quel mezzo milione che mi piove sul letto

Giuro, non farà più nessunissimo effetto

Voglio farti di tutto, come la metti adesso?

Voglio fare del sesso, oh-oh

M′ama, però non mi dire di no, non di subito, non di subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti e più mal di testa che vestiti da un po'

Che cazzo hai non lo so, dici, "No", che io per te ci morirei

(Ci morirei), ci morirei (ci morire-ahah)