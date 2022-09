La grande famiglia delle cartiere Pigna ha scelto Fedez come direttore creativo della linea Monocromo , uno dei brand di punta che si rivolge prevalentemente ai giovani e ai giovanissimi studenti, target perfettamente in linea con quello con cui dialoga Fedez quotidianamente tramite i suoi social e le sue canzoni. Un’altra attività imprenditoriale, quindi, per la famiglia Ferragnez, sempre più ricercata e inseguita dai brand che desiderano sfruttare il loro appeal sulle masse. Infatti, sebbene la vera imprenditrice della famiglia sia Chiara Ferragni, che negli anni ha saputo costruire un impero milionario con il suo brand ma anche diventando ambassador e testimonial di altre realtà, anche Fedez è un obiettivo ambito per le aziende che vogliono sponsorizzare i loro prodotti, come dimostra Pigna, che con l’accordo con il rapper va a rinsaldare un accordo commerciale già esistente con la famiglia Ferragnez, visto che da tempo la moglie di Fedez collabora con la cartiera per la realizzazione della sua linea di cancelleria brandizzata.

Non deve, quindi, stupire che la scelta sia caduta sul rapper, come ben spiega Massimo Fagioli, CEO e Presidente Cartiere Paolo Pigna: “Cercavamo chi sapesse parlare la lingua delle nuove generazioni, esprimendo il loro mondo attraverso parole, immagini, colori. Chi meglio di Fedez, che sa combinare spirito artistico e conoscenza del mondo digital per trasformare le idee in contenuti creativi accessibili a un pubblico ampio e diverso?”.

Fagioli, quindi, sottolinea che non si tratta di una semplice linea brandizzata da Fedez ma di un progetto ben più ampio, che prevede di “sviluppare insieme progetti, ampliare la gamma prodotti in nuovi ambiti, concretizzare messaggi e attivare collaborazioni capaci di lasciare il segno”. C’è entusiasmo anche da parte di Fedez: “Essere direttore creativo di Monocromo è un percorso che sto vivendo con molto entusiasmo. Il fatto che uno storico brand italiano abbia scelto di darmi carta bianca - in tutti i sensi! - per determinare la sua direzione creativa mettendo in gioco le mie passioni e il mio know how digital per me è davvero motivo di orgoglio”.