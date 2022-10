Roger Waters aggiunge una terza data a Bologna per il tour 2023

Il genio dei Pink Floyd sarà il 21 Aprile a Bologna come nuova tappa del suo tour di addio “This is Not a Drill” Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ulteriore occasione per vedere e ascoltare Roger Waters in Italia il prossimo Aprile 2023. L’artista ha aggiunto una data e quindi sarà a Bologna il 21, 28 e 29 Aprile presso l’Unipol Arena oltre al 27, 28 e 31 Marzo e 1 Aprile al Mediolanum Forum di Milano. “This Is Not A Drill è una nuova rivoluzionaria stravaganza rock and roll/cinematografica, eseguita su un palco centrale a 360°. È una straordinaria accusa alla distopia aziendale in cui tutti lottiamo per sopravvivere e un invito all’azione ad AMARE, PROTEGGERE e CONDIVIDERE il nostro prezioso e precario pianeta che è la nostra casa. Lo spettacolo include una dozzina di grandi canzoni degli anni d’oro dei Pink Floyd insieme a molti nuovi brani. Parole e musica, stesso scrittore, stesso cuore, stessa anima, stesso uomo. Potrebbe essere il suo ultimo evviva. Oh! Il mio primo tour d’addio! Non mancare. Love.” ha detto Roger Waters.

Un tour di addio approfondimento I Pink Floyd hanno annunciato un evento alla centrale di Battersea Prima di ritirarsi dalla scena, l’artista inglese Roger Waters ha previsto un ultimo tour di concerti in Europa nel corso del 2023 portando la musica dei Pink Floyd in tutto il mondo per salutare i fan. I brani previsti in scaletta sono tra i più famosi: Welcome To The Machine, Money, Comfortably numb, Another Brick In The Wall, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond.

La band di Waters vedi anche Dopo il messaggio alla moglie di Zelensky, Roger Waters scrive a Putin Roger Waters è la voce solista, ma suona anche la chitarra, il basso e il piano a seconda della performance. Accanto a lui sul palco per questo tour “This is Not a Drill” ci sono Jonathan Wilson alla chitarra e voce, Dave Kilminster sempre chitarra e voce, Jon Carlin alle tastiere, chitarra e voce, Gus Seyffert al basso e voce, Robert Walter alle tastiere, Joey Waronker alla batteria, Shanay Johnson alla voce, Amanda Belair alla voce e Seamus Blake al sassofono. Il concerto prevede venti brani classici dei Pink Floyd e Waters, ma anche una nuova canzone intitolata The Bar.

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @rogerwaters Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Pink Floyd, Roger Waters ha sposato Kamilah Chavis a 78 anni: le foto Roger Waters, celebre cofondatore e musicista dei Pink Floyd, si è sposato per la quinta volta, a 78 anni, con Kamilah Chavis. L'artista ha deciso di condividere alcune immagini delle nozze su Instagram Roger Waters ha sposato la sua quinta moglie, Kamilah Chavis, nella sua tenuta di Bridgehampton a New York, che ha acquistato nel 2010 per 16,2 milioni di dollari. “Sono così felice” ha scritto lui nella gallery social. Roger ha rivelato in un'intervista del 2018 di aver incontrato Kamilah alcuni anni fa durante uno dei suoi concerti, spiegando che lei "lavorava nei trasporti" e "guidava l'auto" che lo portava da e verso il suo hotel. Fonti dell'entourage del musicista hanno confermato che la Chavis è stata l'autista di Waters al Coachella Festival, nel 2016.

Roger Waters e i Pink Floyd approfondimento Roger Waters critica Zelensky, in Polonia cancellano concerti Waters esordisce con i Pink Floyd nel 1967 con The Piper at the Gates of Dawn e pubblica con la band ben 12 album. Quando lui se ne è andato i Pink Floyd hanno continuato senza di lui, ma c’è stata una reunion nel 2005 sul palco del Live 8, dopo 24 anni. Da solista Waters ha pubblicato 4 album e l’ultimo è Is this the life we really want? nel 2017.