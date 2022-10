La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Padova

Scaletta lunga per i Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Padova con un’alternanza di brani nuovi e datati

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Così come tanti loro colleghi, anche i Pinguini Tattici Nucleari sono in tour per promuovere i nuovi lavori discografici. La band bergamasca, che ha fatto il suo exploit al Festival di Sanremo di alcuni anni fa, continua a produrre musica di buon livello, anche se si rivolge principalmente a un pubblico di nicchia, nonostante alcuni loro brani abbiano ottenuto un buon successo e abbiano scalato le classifiche discografiche. La band continua a suonare senza snaturare se stessa ed è questo che viene premiato dal pubblico che riempie i locali e i club nei quali il gruppo si sta esibendo in questa sessione autunnale. Il concerto di Padova del 4 ottobre si inserisce in una serie di date che stanno ottenendo un discreto successo.