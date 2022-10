Depeche Mode, annunciato nuovo album e tour mondiale nel 2023

Approfondimenti

Fondata il 20 aprile 1983, la Rock and Roll Hall of Fame raccoglie da 38 anni tutti i nomi che hanno fatto grande la storia della musica mondiale. Ma la data più importante da ricordare è quella del 23 gennaio 1986, quando vennero nominati i primi nomi da consegnare alla storia

Il museo si trova a Cleveland, Ohio, e nasce con l'obiettivo di celebrare i grandi artisti della storia del rock and roll. Si compone di quattro categorie: i Performer (cantanti e musicisti), i Non-Performer (autori, produttori, deejay, giornalisti etc.), gli Early Influencer (gli artisti del passato più remoto) e i Sidemen (i cosiddetti comprimari, scelti direttamente da una commissione di produttori). Gli artisti possono essere proposti per l'ammissione alla Hall of Fame solo dopo che siano trascorsi 25 anni dalla loro prima incisione