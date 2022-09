Umbria Jazz Weekend a Terni dal 15 al 18 settembre: il programma

Dal 15 al 18 settembre torna a Terni Umbria Jazz Weekend, l'edizione di fine estate con il festival jazz che porta in Italia i grandi artisti del genere. Vediamo il programma completo del fine settimana Condividi

Questo è il fine settimana giusto per gli appassionati di jazz. A Terni, nel capoluogo di provincia umbro, è iniziato giovedì 15 settembre il weekend lungo di Umbria Jazz, l'appuntamento di fine estate con il festival musicale dedicato al genere tra i più famosi in Europa. Quattro giorni, fino a domenica 18 settembre, durante i quali si susseguiranno concerti dal vivo in varie location della città, con un punto di riferimento per gli spettacoli della sera: il suggestivo Anfiteatro Romano, in pieno centro storico.

SPETTACOLI DI SABATO E DOMENICA leggi anche Johnny Depp e Jeff Beck star di Umbria Jazz Il momento clou di domani, sabato 17 settembre, sarà lo spettacolo, già sold out, di Christian De Sica, intitolato “Una serata tra amici”. L'attore porta in scena ricordi legati al cinema e alla musica riprendendo le fila dello speciale televisivo andato in onda l'anno scorso su Rai1. Domenica sera, invece, sarebbe dovuto essere il momento di Fabrizio Bosso e Nico Gori con il loro omaggio musicale a Stevie Wonder, “We Wonder”. Purtroppo, per indisposizione del famoso trombettista italiano, il concerto è stato annullato ed è possibile ricevere il rimborso dei biglietti secondo le modalità indicate sul sito ufficiale di Umbria Jazz.

UMBRIA JAZZ KIDS leggi anche Un'edizione dai grandi numeri Umbria Jazz '22 Ma gli appuntamenti del festival non sono finiti. Nelle giornate del 17 e 18 settembre il programma si estende, abbracciando le intere giornate con appuntamenti dalle 11.00 del mattino fino alle 23.30 di sera, orario di inizio degli ultimi concerti.

Il sabato e la domenica mattina sono dedicati ai più piccoli: in piazza Tacito c'è UJ4Kids, per la prima volta a Terni. Si esibiranno gli allievi dell’istituto comprensivo “A. Defilis” coordinati dai professori Raffaella Palumbo, Svijetlana Karabuva, Marcello Conti e Daniel Todini, a seguire il piano solo di Chiara Nicoletti dell’istituto comprensivo “G. Marconi” e la AnJeloni Orchestra, ensemble del liceo musicale “M. Angeloni” diretta da Vincenzo Rito Liposi.

UJ A TERNI, TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA approfondimento Piero Angela e il suo amore per la musica jazz Un altro spettacolo molto suggestivo è quello delle 11.30 dei Funk Off, che per l'occasione suoneranno nel parco Cascata delle Marmore: il concerto è gratuito, ma per l'ingresso all'area naturalistica è necessario acquistare il biglietto.

E poi ancora Gianni Cazzola Quartet con Sandro Gibellini, Olivia Trummer Trio, Lorenzo Hengeller, Rosario Giuliani Quartet, The Goodfellas, Ponzio Pilates, Jim Rotondi e Piero Odorici Quintet, Mauro Ottolini “Nada Más Fuerte” Sextet, Accordi Disaccordi. Tutti gli spettacoli saranno ripetuti almeno due volte nell'arco della giornata, sia sabato sia domenica, tranne quello di Antonio Raia e Renato Fiorito: il giovane duo composto dal sassofonista e dal sound artist chiuderanno il festival alle 23.30 di domenica 18 settembre. UMBRIA JAZZ WEEKEND: IL PROGRAMMA COMPLETO