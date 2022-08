La scaletta del concerto di Iggy Pop a Mantova

Grande attesa per il concerto di Iggy Pop questa sera a Mantova: il rocker recupera la data saltata del 7 luglio Condividi

Alle 21.30 di oggi, martedì 30 agosto, all'Esedra di Palazzo Te di Mantova esploderà di voci e colori con il concerto di Iggy Pop, definito l'Iguana del Pop. Una delle leggende moderne della musica mondiale è pronta a salire sul palco per il suo primo e unico concerto italiano del tour 2022. Un concerto che si sarebbe dovuto tenere già un mese e mezzo fa ma, a causa di problemi alla voce, l'evento è stato rimandato. Per Iggy Pop, il concerto di Mantova rappresenta un vero e proprio ritorno in Italia dopo una lunga assenza: l'ultimo spettacolo dell'Iguana del rock nel nostro Paese risale al 2017 e da quel momento, a causa della pandemia e di altre scelte artistiche, Iggy Pop non si era più palesato in Italia. Il concerto di oggi è un evento che i suoi fan hanno atteso a lungo e ora che il grande giorno è arrivato, all'Esedra di Palazzo Te l'atmosfera è quella delle grandi occasioni.

Iggy Pop in concerto a Mantova, la scaletta approfondimento Iggy Pop esalta gli Skiantos sulla BBC e manda in onda "Eptadone" Nonostante il repertorio piuttosto vasto, Iggy Pop in questo tour europeo ha deciso di non portare una scaletta troppo impegnativa, alternando le nuove canzoni ai successi del passato. La scaletta del concerto di Mantova non sarà particolarmente lunga ma quello che da sempre contraddistingue gli eventi di Iggy Pop è lo spettacolo che l’artista vi costruisce tutt’intorno. Il divo del rock riesce a realizzare straordinari eventi in cui la musica diventa la scenografia nella quale incastrare un mix di luci e colori che esaltano il pubblico, pronto ad accorrere numeroso per ascoltarne le canzoni. L’apertura del concerto è stata affidata al dj set di Ringo. Per gli italiani non è un’occasione da tutti i giorni quella di poter assistere a un concerto di Iggy Pop, motivo per il quale c’è un gran fermento e a Mantova sono attesi spettatori da tutta Italia. La scaletta di Iggy Pop di Mantova è la stessa degli altri concerti europei e prevede, nell’ordine: Rune (Noveller Intro) Five Foot One T.V. Eye I Wanna Be Your Dog The Endless Sea Lust for Life The Passenger Death Trip Fun House Mass Production Free Gimme Danger I’m Sick of You Down on the Street Search and Destroy

Biglietti per il concerto di Iggy Pop a Mantova Ci sono ancora posti disponibili per il concerto di Iggy Pop a Mantova. I costi vanno dai 69 euro per la seconda poltrona fino agli 89 euro per la poltronissima.