Iggy Pop esalta gli Skiantos sulla BBC e manda in onda "Eptadone"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Iggy Pop ha osannato gli Skiantos durante il suo gettonassimo programma radiofonico in onda sulla BBC, e ha mandato in onda una hit della band bolognese capitanata dal compianto Roberto ‘Freak’ Antoni, ossia “Eptadone”.

“Questa è una canzone pazzesca, secondo me, questa le batterà tutte”, ha detto Iggy Pop. “Questi sono gli Skiantos … Gli Skiantos sono una band italiana punk demenziale formatasi a Bologna”.



È successo nella puntata del 31 luglio: l’icona musicale ha introdotto il pezzo di Roberto ‘Freak’ Antoni proponendolo come un classico del pop, in mezzo a canzoni di pietre miliari come Nina Simone, Howlin Wolf e i suoi stessi Stooges, come riporta Pierfrancesco Pacoda, critico musicale, saggista nonché icona egli stesso della musica nostrana (per chi non lo conoscesse, parliamo del saggista a cui si devono testi di storia della musica esaustivi come vere e proprie enciclopedie, per esempio Hip hop Italiano, Potere alla Parola e Sulle rotte del Rave, così come il libro Io, dj scritto insieme a Claudio Coccoluto).



“Come un artista di fama planetaria come lui abbia scoperto la carica travolgente di Eptadone, fa parte della sua capacità di immergersi non solo nel presente, ma anche nel passato delle culture sonore giovanili, ma difficilmente si è sbilanciato, presentando una canzone, in elogi così appassionati”, fa notare il critico musicale Pierfrancesco Pacoda, che aggiunge: “Segno che quel suono, nato nelle cantine di via San Vitale, sviluppatosi poi in un primo disco ‘Inascoltable’, che, come hanno sempre ricordato gli Skiantos, fu registrato in una notte da un gruppo di persone, molte delle quali si erano incontrate per la prima volta in quella occasione, è ancora attualissimo”.



Potete ascoltare la canzone “Eptadone” degli Skiantos elogiata da Iggy Pop a “Iggy Confidential” su BBC Radio nel video che trovate in fondo a questo articolo.