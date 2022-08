Harry Styles in concerto in Italia: quando e dove

L’artista britannico è pronto per tornare in Italia. Nelle scorse ore Harry Styles ha annunciato le nuove date del Love On Tour, tra le città anche Reggio Emilia .

Per quanto riguarda il mondo delle sette note, i suoi tre album da solista hanno tutti raggiunto la prima posizione della US Billboard 200.

Tra i singoli più amati del cantante troviamo senza ombra di dubbio Sign of the Times, Lights Up, Watermelon Sugar, As It Was e Late Night Talking.