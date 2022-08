Harry Styles, concerto con proposta di matrimonio di un fan. VIDEO

Harry Styles, popstar e non solo

Oggi Styles è un’artista amatissimo in tutto il mondo, anche da personaggi importanti come l’ex presidente Barak Obama, ma non perde la spontaneità degli esordi giovanissimo a X Factor. E non si limita più a essere “solo” una popstar: l’autore del tormentone As It Was si è infatti già dimostrato un attore di valore in film come Dunkirk e presto entrerà anche nell’universo Marvel. È già confermata la sua presenza in almeno cinque film dello studio, dopo la prima apparizione nei panni di Eros in The Eternals. Un’esperienza che gli farà guadagnare qualcosa come oltre 100 milioni di dollari ma che comunque, c’è da giurarci, non gli farà perdere la testa. Harry resta quello che durante un concerto del suo Love On Tour passa il microfono a un fan per celebrare l’amore. E va benissimo così.