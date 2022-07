Harry Styles canta "Se telefonando" al concerto di Bologna. VIDEO

Harry Styles sarà impegnato in tutto il mondo in una serie di concerti che si chiuderanno in Nuova Zelanda il 7 marzo 2023. Il cantante, però, non poteva non fare tappa in Italia e nella serata di martedì 26 luglio ha incantato la platea di Bologna con la sua voce e non solo.

L’omaggio di Harry Styles a Mina

L’ex membro degli One Direction, a un certo punto dell’evento, ha intonato alcune note di Se telefonando, uno dei maggiori successi di Mina, mandando in visibilio il pubblico presente, che lo ha accompagnato. Un legame, quello di Harry Styles con l’Italia, che dura da molto tempo come dichiarato dallo stesso cantante: “Sto imparando la lingua molto lentamente, vi chiedo di essere pazienti con me. Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia, sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato”. Da solista, Harry Styles ha all’attivo tre album, l’ultimo dei quali Harry’s House uscito il 20 maggio 2022. L'artista è impegnato anche nel mondo del cinema, avendo già partecipato quattro film, tra cui Don’t Worry Darling e My Policeman nel 2022. Insomma, un anno ricco di impegni di soddisfazioni per Harry Styles, un artista entrato nel cuore anche dei fan italiani.