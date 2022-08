La scaletta del concerto di Umberto Tozzi a Ceglie Messapica

Umberto Tozz i è uno dei senatori della musica italiana, uno dei più grandi cantautori della nostra epoca, capace di attraversare le generazioni con la sua musica. Ai concerti di Umberto Tozzi si incontrano fan di tutte le età, dai giovanissimi agli adulti, tutti uniti nel nome del buon cantautorato italiano che non conosce barriere. Quest’estate, Umberto Tozzi è tornato in tour dopo due anni di stop dettati dalla pandemia, che ha costretto tutti gli artisti a fermare le loro esibizioni. Da qualche tempo, inoltre, Umberto Tozzi è tornato a collaborare con il suo grande amico e collega Raf , con il quale ha un progetto aperto e con cui ha lavorato ad alcune nuove canzoni. Ma quest’estate ha deciso di intraprendere il tour da solo, portando in tantissime città italiane i suoi più grandi successi. La tappa di Ceglie Messapica è una delle ultime del tour estivo, in attesa che in autunno torni a cantare nei teatri.

Umberto Tozzi in concerto a Ceglie Messapica, la scaletta

approfondimento

Umberto Tozzi sulla musica italiana di oggi: "Ridicola, è solo rumore"

Umberto Tozzi ha un repertorio musicale talmente vasto, che per lui non è stato complicato strutturare una scaletta dinamica e coinvolgente. Sono innumerevoli i grandi successi che Umberto Tozzi ha realizzato nel tempo, capolavori della musica conosciuti anche da chi, quando sono stati pubblicati, non era ancora nemmeno nato. Chi non ha mai accennato almeno qualche strofa di Gloria o di Ti amo? La scelta dei brani per la scaletta del concerto di Ceglie Messapica da parte di Umberto Tozzi è stata fatta in modo da alternare i suoi successi più datati a quelli più recenti, con canzoni che tutti possono cantare a squarciagola sotto il palco, dopo due anni di silenzio. Non esiste una scaletta ufficiale del tour ma è probabile che Umberto Tozzi ne abbia preparata una standard. Al netto di piccole modifiche che il cantante potrebbe apportare per il concerto di Ceglie Messapica la scaletta dovrebbe essere la seguente: