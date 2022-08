La scaletta del concerto dei Litfiba a Lecce

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo oltre 40 anni di onorata carriera, i Litfiba, la band capitanata da Piero Pelù, ha deciso di ritirarsi dalle scene. Tuttavia, ci sono ancora alcuni concerti dove sarà possibile vedere dal vivo il gruppo. Per chi non lo sapesse, il nome Litfiba è l’unione di più sigle dell’ipotetico indirizzo telex (sistema di comunicazione utilizzato nel XX secolo) della sala prove della band. L’idea è opera di Ghigo Renzulli, tra i fondatori dei Litfiba, il quale da sempre appassionato di comunicazione telex, è riuscito a ricavare un nome. La L è la sigla fissa di chiamata del sistema, mentre IT sta appunto per Italia, la loro nazione d’origine. FI sta per Firenze e, infine, BA per Bardi che si riferisce a Via de’ Bardi n. 32, l’indirizzo della sala prove.