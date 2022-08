La scaletta del concerto di Marracash a Roccella Jonica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Penultima data del tour estivo di Marracash prima della pausa, dopo oltre un mese di musica in giro per l’Italia. Il cantautore è pronto a salire sul palco di Roccella Jonica nell’ambito del Roccella summer festival con un concerto che si preannuncia carico di energia. Nelle precedenti uscite, Marracash ha fatto quasi sempre il tutto esaurito, segno che la sua base di fan è in continua crescita ed espansione. Nonostante i due anni di stop dovuti alla pandemia di coronavirus, infatti, il cantante non ha mai perso il contatto con il pubblico, che oggi lo premia con un grande successo e con andate di grande amore. Anche la data di Roccella Jonica è andata sold-out in pochi giorni e ci sarà solo un’altra occasione per assistere a un concerto di Marracash prima che l’artista si fermi per un mese in attesa di cominciare il tour indoor. Nonostante non possa essere incluso tra i veterani della musica italiana, Marracash ha molte frecce al suo arco e, infatti, la scaletta che ha preparato per il suo tour è un vero e proprio viaggio nella sua arte.