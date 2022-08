Viva! Festival, fenomenologia di un successo annunciato

approfondimento

Cosa ha trasformato in pochi anni il Viva! Festival in una realtà dall’afflato internazionale? Io, che quest’anno grazie all’ospitalità dell’organizzazione e al supporto, professionale e amicale, di Valentina Ferrara, Alessandro Pardi e Umberto Matera, ho avuto la fortuna di vivere il…Viva ho identificato tre elementi di successo: una team organizzativo, che ruota intorno a Ninni Laterza, illuminato e coraggioso; un pubblico curioso, attento, rispettoso dell’ambiente e desideroso di divertirsi in modo sano e consapevole; l’accoglienza di una terra, la Valle d’Itria, che fa sentire a casa e che negli ultimi anni ha saputo valorizzare l’arte in tutte le sue forme, con la sola eccezione, forse, di Martina Franca, che rappresenta il centro più importante ma quello culturalmente meno effervescente. Ovviamente fa eccezione Renzo Rubino che col suo Porto Rubino e la sua forza umana ha quanto meno fatto navigare il nome di una città che culturalmente resta ancorata a un Festival che non riesce a rinnovarsi e ai suoi scrittori, cito per tutti Mario Desiati e Donato Carrisi, che lì hanno avuto i natali. Come valore aggiunto al Viva! Festival ci metto il fatto che artisti, giornalisti e alcuni fan sono accolti nella stessa struttura, la Chiusa di Chietri, creando così un rapporto di vicinanza e di scambio di opinioni, spesso informale, che non accade in alcun altro luogo, almeno per quella che è la mia conoscenza, dove gli artisti vengono protetti e tenuti lontano da tutti con la stessa sacralità con cui nelle chiese vengono protette le reliquie.