Johnny Depp e Jeff Beck accusati di plagio di un brano degli anni '70

L'attore e musicista ha recentemente riaperto una proficua e intensa parentesi musicale, collaborando assieme all'amico, il mitico chitarrista inglese Jeff Beck. Quest'ultimo, 78 anni, è uno degli storici membri della band Yardbirds. Lo scorso mese ha dato alle stampe assieme a Depp, 59 anni, un album intitolato "18”. E fin qui tutto bene, anzi benissimo, con tanto di tour in Europa di Beck le cui date - ogni volta che si vociferava della presenza sul palco di Depp - registravano immediatamente il sold out. Ma nelle ultime ore arriva da oltreocenao da notizia che non ci voleva proprio, per Depp e per i suoi fedeli fan: adesso lui e Jeff Beck sono accusati di aver rubato il testo di una canzone a un carcerato. Si tratterebbe di una poesia che un detenuto ha scritto decenni fa. “L’attore Johnny Depp e il dio della chitarra britannico Jeff Beck sono stati accusati di aver plagiato una poesia recitata da un detenuto decenni fa”, scrive Jesse O’Neill sul New York Post. I due sono accusati di avere preso una parte del testo della loro canzone “Sad Motherf***in’ Parade” da un brano anni ’70 titolato “Hobo Ben”. Una delle tracce del disco presenta Depp che sembrerebbe pronunciare le medesime battute che sono state recitate da un assassino e rapinatore condannato al carcere nel 1964, di nome Slim Wilson nel 1964. Lo riporta per primo l'edizione statunitense di Rolling Stone, prima testata ad avere sostenuto questa tesi: proprio RS si è fatto portavoce, raccogliendo le parole degli accusatori (che vi presenteremo tra poco). “La canzone della coppia Depp-Beck è Sad Motherf***in’ Parade ed è una sorta di spoken word, una canzone più recitata che cantata. Una parte del testo sarebbe presa da Hobo Ben, un toast (una forma narrativa musicale tipicamente afroamericana antesignana del rap) che un carcerato mezzo sbandato ha inciso con lo pseudonimo Slim Wilson nel 1976 nell’album Get Your Ass in the Water and Swim Like Me, dopo essere stato scoperto in una prigione del Missouri dallo studioso di folklore Bruce Jackson. Il testo era stato incluso due anni prima nel libro di Jackson sempre titolato Get Your Ass in the Water and Swim Like Me”, si legge sul sito di Rolling Stone Italia (che riprende la notizia di RS USA).

Bruce Jackson ha registrato Wilson mentre recitava un “brindisi” (detto anche toast) chiamato "Hobo Ben" e ha incluso una trascrizione del pezzo nel suo libro del 1974, ossia "Get Your Ass in The Water and Swim Like Me". “I versi di ‘Hobo Ben’ sono riapparsi quasi alla lettera nella nuova canzone sperimentale di Depp e Beck, Sad Mother****n' Parade”, continua Jesse O’Neill del NYP, sottolineando che i due sono gli unici nomi a comparire nei credits dei testi.

Bruce Jackson è stato interpellato da RS



approfondimento

Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard

Il folclorista Bruce Jackson si è rivolto alla "Bibbia del Rock", ossia Rolling Stone, per il suo j’accuse.

Le sue parole sono state: "Le uniche due battute che ho potuto trovare nell'intero pezzo a cui [Depp e Beck] hanno contribuito sono ‘Big time motherf**r’ e ‘Bust it down to my level’”, ha detto Jackson a Rolling Stone. “Tutto il resto viene dalla performance di Slim nel mio libro". E aggiunge sconcertato: "Non avevo mai visto nulla di simile. Pubblico materiale da 50 anni, e questa è la prima volta che qualcuno semplicemente strappa via qualcosa e mette il proprio nome".

Una parte della canzone di Slim Wilson fa: “Ladies of culture and beauty so refined, is there one among you that would grant me wine? / I’m raggedy I know, but I have no stink / and God bless the lady that’ll buy me a drink. / Heavy-hipted Hattie turned to Nadine with a laugh / and said, ‘What that funky motherfucker really need, child, is a bath’”.

Il testo viene in parte ripreso da Depp e Beck nella loro canzone che contiene i passaggi “I’m raggedy, I know, but I have no stink”, “God bless the lady that’ll buy me a drink” e “What that funky motherfucker really needs, child, is a bath”, senza però citare nei crediti né Wilson né Jackson, come fa notare RS.