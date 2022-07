Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Amber Heard

approfondimento

Processo Depp-Heard, l'attrice chiede annullamento per scambio giurati

Anche il primo singolo del disco, This is a Song for Miss Hedy Lamarr, è stato scritto dalla star di Hollywood. "Sono rimasto sbalordito -ha detto Beck del pezzo- quella canzone è uno dei motivi per cui gli ho chiesto di fare un album con me". I due saranno in concerto in Italia nei prossimi giorni. C'è grande attesa per vederli sul palco della rassegna Tener-a-Mente all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera il 18 luglio e al Pordenone Blues Festival il 21 sempre di luglio.



Jeff Beck e Johnny Depp, dopo aver suonato insieme, in tour in più occasioni, nel 2020 hanno pubblicato la loro prima collaborazione, il loro primo brano insieme: la reinterpretazione del classico Isolation di John Lennon. Beck commentò quell’esperienza con queste parole: "È già da un po’ che io e Johnny lavoriamo a della musica insieme e abbiamo registrato questa traccia durante il nostro tempo in studio lo scorso anno. Non ci aspettavamo di pubblicarlo così presto, ma dati i tempi duri e la reale “isolation” che stanno affrontando le persone in questo momento arduo, abbiamo deciso che adesso sarebbe stato il momento giusto per farvelo ascoltare". Anche Depp rilasciò un commento sulla sua collaborazione con Jeff Beck, straordinario sodalizio artistico: "Io e Jeff Beck abbiamo registrato questa canzone lo scorso anno, come nostro take di un bellissimo brano di John Lennon. La poesia di Lennon dice “Abbiamo paura di tutti. Paura del sole!’ è sembrata a Jeff e me davvero profonda in questo momento, questo brano sull’isolamento, la paura e i rischi esistenziali del nostro mondo. Così volevamo farvelo avere, e speriamo che vi aiuti a capire il momento o solo che aiuti a passare il tempo e a resistere in questo isolamento insieme".