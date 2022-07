La scaletta del concerto di Ultimo a Milano

Un sabato sera, in compagnia di una delle voci più belle del panorama musicale italiano contemporaneo. Ultimo si esibirà sabato 23 luglio , nella prima delle due date milanesi in programma allo Stadio San Siro . La festa conclusiva dell’Ultimo Stadi 2022 sarà invece domenica 24 luglio, dopo aver segnato non solo il ritorno di Niccolò Moriconi sul palco, ma anche l’inizio della sua prima tournée nelle più grandi arene della Penisola. Ecco la possibile scaletta del concerto di Ultimo a Milano, che spazierà tra la delicatezza di brani come Piccola stella e Ti dedico il silenzio, sino a tutta l’energia del nuovo singolo Vieni nel mio cuore.

Va in scena sabato 23 luglio , allo Stadio San Siro di Milano , il primo di un doppio appuntamento con Ultimo e il suo Ultimo Stadi 2022 in quella che è la Scala del calcio italiano. Nel capoluogo meneghino, l’artista romano arriverà con le due tappe conclusive della stagione, entrambe già sold-out da molto tempo, da prima che il Covid-19 invadesse le nostre vite, impedendo per tutto il 2020 e 2021 l’organizzazione di grandi eventi dal vivo. Ora Ultimo è tornato e lo dimostra anche a Milano portando sul palco una scaletta davvero ricca che include tutti i più famosi classici di repertorio dall’esordio nel 2017 con Pianeti, cui sono seguiti Peter Pan (2018) e Colpa Delle Favole (2019), sino alle amate canzoni dell’ultimo disco Solo, alla release ufficiale nell’ottobre 2021, e il recente singolo Vieni nel mio cuore, forte in radio e streaming. Ecco la possibile scaletta del concerto di Ultimo a Milano:

Ultimo: i concerti di Milano, dopo il successo di Roma

Ultimo è un artista...Solo in vetta che la vita la guarda com'è

I due concerti che Ultimo ha in programma allo Stadio San Siro di Milano per sabato 23 e domenica 24 luglio sono già incredibilmente sold-out e arrivano dopo il grande successo dello show che il cantante romano ha tenuto nella sua terra, al Circo Massimo, la scorsa domenica 17 luglio. Ecco le parole che Niccolò Moriconi, alias Ultimo, ha dedicato alla sua Roma sui social: “Roma, ho delle parole da dedicarti dopo ieri sera. Non so come possa sdebitarmi per quello che ho visto e sentito. Non riuscivo a vedervi tutti eppure vi ho sentiti uno per uno, tutti e 70.000”, ha scritto il cantautore commosso su Instagram prima di proseguire con la sua dedica alla Capitale, immortalata in un magico ed emozionante video dell’evento per l’Ultimo Stadi 2022. “Io sono uno partito da solo, con un pianoforte, le mie canzoni e nient’altro... e vedere che sono arrivato a tutto questo mi fa credere nella bellezza dei sogni. Come ho gridato ieri alla fine del concerto “abbiamo vinto noi” !!! Quelli in cui nessuno credeva. Quelli lasciati fuori. Quelli che ancora sperano che le cose possano cambiare. Quelli che, sbagliando, hanno chiamato ultimi… e stavolta hanno vinto. Roma, 17 Luglio 2022, una notte che rimarrà per sempre”.