Porto Rubino 2022 termina a Campomarino con un live trionfale

Incredibile successo per la quarta edizione di Porto Rubino, festival dei mari nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino, che ancora una volta nell’ultima serata non ha deluso le aspettative create dai precedenti appuntamenti: dopo i sold out delle date di Tricase e Monopoli e la straordinaria serata a sorpresa di Polignano a Mare, anche la data di Campomarino di Maruggio ha registrato il tutto esaurito.