La scaletta del concerto di Marracash a Lucca

Oltre un’ora e mezzo di spettacolo live per Marracash nel suo tour estivo. Prossima tappa Lucca, ecco la scaletta del concerto Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Marracash, il rapper della Barona, è tornato sui palchi italiani per un tour che sarà suddiviso in due lag, una estiva e una invernale, per un totale di 14 date outdoor nelle principali rassegne estive, alle quali se ne aggiungono 17 nei palasport italiani. Marracash ha già fatto registrare il tutto esaurito in 4 date su 6 al forum di Milano ma nel suo grande tour toccherà anche il palazzetto di Roma con ben 3 date, di cui 1 sold out, e ha in programma anche un’uscita nell’iconica Arena di Verona il prossimo settembre. Il prossimo 16 luglio sarà al Lucca summer festival nella città toscana e la scaletta del concerto di Marracash di Lucca dovrebbe rispecchiare quello che il cantante ha già fatto vedere nelle due precedenti uscite di Genova e di Brescia.

La scaletta del concerto di Lucca di Marracash approfondimento Targhe Tenco, vincono Marracash, Ditonellapiaga ed Elisa La scaletta di Marracash potrebbe subire importanti cambiamenti tra la sessione estiva e quella invernale ma di base il cantante porterà sul palco il suo ampio repertorio per una sessione di oltre un’ora e mezzo di musica dal vivo. Immancabile un dj set d’avanguardia con l’esecuzione dei brani più iconici, un intermezzo che spezza la scaletta e offre al pubblico un diversivo in una serata interamente dedicata alla musica. Al netto di qualche possibile modifica apportata da Marracash alla scaletta del concorso di Lucca, questo dovrebbe essere il programma definitivo delle sue esibizioni: Loro

Body parts

Pagliaccio

Cosplayer

Bravi a cadere

Crazy love

Quelli che non pensano

Giorni stupidi

Nulla accade

Dubbi

Laurea ad honorem

G.O.A.T

Io

Dj set: Supreme l’ego – A volte esagero – La chiave – King del rap – Scooteroni – Cashmere e – Sport – Salvador Dalì

Crrudelia

Poco di buono

Nemesi

64 bars

Madame

Love

Un tour in 31 date per Marracash leggi anche Targhe Tenco, vincono Marracash, Ditonellapiaga ed Elisa Il tour di Marracash è iniziato il 13 luglio al Porto antico di Genova e proseguirà nella sua sessione estiva fino al 15 agosto, quando il rapper si esibirà all’Olbia Arena in Sardegna. In mezzo, ci saranno 12 tappe che toccheranno tutta l’Italia da nord a sud, isole comprese. Il rapper prenderà poi una piccola pausa e riprenderà i concerti al PalaInvent di Jesolo il 10 settembre. Il 13, 14, 16, 18, 20, 21 è atteso a Milano, poi Roma e poi il grande concerto all’Arena di Verona il 25 settembre. La chiusura del tour, a meno di nuove aggiunte che comunque non sono in programma, è prevista per il 16 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il feeling di Marracash col pubblico vedi anche Stories, “Io sono Marracash”. VIDEO Il rapper della Barona ha sempre avuto un ottimo rapporto col suo pubblico e lo si evince dalla passione che si sprigiona durante i suoi concerti, come dimostrano le date di Genova e Brescia: “Il pubblico fa sempre il 50% del lavoro, completa quello che un artista prova a fare in studio. Dal canto mio ho fatto un grande lavoro di riarrangiamento dei brani, che secondo me diventano tridimensionali portati live con una band”.