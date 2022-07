La scaletta del concerto di Kiss a Verona

Nonostante alcune polemiche delle ultime ore vorrebbero il concerto ancora in bilico, sarà grande festa per tutti i fan dei Kiss questa sera, lunedì 11 luglio, con la storica band newyorkese che arriva all’Arena di Verona per l’unica tappa italiana del suo tour di addio. Ecco tutti i possibili brani in scaletta Condividi

Il leggendario rock dei Kiss sta per dare vita ad uno spettacolo indimenticabile anche in Italia. La storica band newyorkese di "facce truccate" - con Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer – si esibirà questa sera, lunedì 11 luglio, nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona, portando sul palco tutto il meglio del suo End of the Road World Tour in corso di svolgimento e che include in scaletta tutti i brani di repertorio più famosi e icona del genere hard-rock e pop-metal. Ecco la possibile setlist di serata.

L’End of the Road World Tour dei Kiss fa tappa in Italia approfondimento I Kiss parlano del ritiro "per amore dei nostri fan" (e di se stessi) Prosegue con successo l’End of the Road World Tour dei Kiss, il tour mondiale di addio della storica hard rock band statunitense con Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer ed Eric Singer che al termine degli spettacoli previsti, chiuderà ufficialmente la sua ricca carriera con cui ha cambiato le sorti della musica mondiale. La formazione farà tappa questa sera, lunedì 11 luglio, all’Arena di Verona, per la sua unica data in Italia. Il concerto è già da tempo sold-out, senza quindi possibilità per i fan di trovare ulteriori posti disponibili a poche ore dal live. Ecco invece la possibile scaletta dello spettacolo che i Kiss terranno a Verona lunedì 11 luglio. Un ricco elenco di brani e pezzi cult che si basa sugli spettacoli già andati in scena in Europa e nel resto del mondo per le precedenti date dell’End of the Road World Tour: Detroit Rock City Shout It Out Loud Deuce War Machine Heaven's on Fire I Love It Loud Say Yeah Cold Gin Guitar Solo Lick It Up Calling Dr. Love Tears Are Falling Psycho Circus Drum Solo 100,000 Years Bass Solo God of Thunder Love Gun I Was Made for Lovin' You Black Diamond Beth Do You Love Me Rock and Roll All Nite

È polemica sul concerto dei Kiss a Verona approfondimento Concerto dei Kiss a Verona senza fuochi artificiali: è polemica Durante l’ultimo weekend di sabato 9 e domenica 10 luglio è stata grande preoccupazione per i fan dei Kiss in possesso di biglietto per accedere allo spettacolo di questa sera, lunedì 11 luglio a Verona, alla luce di una polemica che vorrebbe il concerto ridimensionato nel suo spettacolo sul palco, pena la possibile cancellazione. Il motivo? A svelarlo sarebbe direttamente il quotidiano della città Verona Oggi, secondo il quale, l’abbondante presenza di fuochi d’artificio e fumogeni voluti dalla band sul palco, non sia stata particolarmente gradita dal Soprintendente per le Belle Arti, Paesaggio, Archeologia di Verona che li avrebbe giudicati come troppo rischiosi per il pubblico in anfiteatro e per il territorio e le sue bellezze circostanti. Il risultato sarebbe quello di un invito ai Kiss per eliminare questa parte dello spettacolo. Il futuro dello show resta ancora in bilico visto che di risposta ancora non si parla. Il verdetto per i fan arriverà sicuramente in giornata, accanto alla già nota e ferma volontà della band di non eliminare quei passaggi fondamentali di show per i loro concerti.