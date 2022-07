Concerto dei Kiss a Verona senza fuochi artificiali: è polemica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



"In un periodo difficilissimo per il nostro settore, ancora pesantemente provato dai divieti posti in essere durante la pandemia Covid, quest'episodio non fa che

danneggiarci ulteriormente": lo dice Pierdaniele Friscira, il presidente Nazionale del Sinop - Sindacato nazionale operatori pirotecnici in relazione al no della Soprintendenza ai fuochi d'artificio all'Arena di Verona per il concerto dei Kiss in programma lunedì 11 luglio. E, a causa di questa decisione, c'è il rischio che i Kiss si rifiutino di salire sul palco.



"Negli eventi internazionali come questo, viene richiesto il supporto di pirotecnici locali (unici con i requisiti per ottenere i permessi sul territorio italiano) - ricorda Friscira- vorrei chiarire alcuni punti tecnici relativi alle norme italiane e europee previste dalla legge 123 luglio 2015 e dal Tulps. L'accensione di prodotti pirotecnici di cat T1 e F2 (effetti scenografici) non può causare danni alle strutture, alle cose e alle persone se gli artifici vengono utilizzati come indicati dal fabbricante e/o importatore di norme molto più stringenti (ad esempio grandi distanze di sicurezza). E' evidente che il responsabile del sito archeologico non ha competenza della materia e deve rivolgersi alla Divisione Pas (Divisione Polizia amministrativa e sociale) di polizia di stato che effettuerà un sopralluogo per verificare e stabilire le misure di sicurezza specifiche da adottare per la salvaguardia del sito in domanda.