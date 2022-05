I Kiss parlano del ritiro "per amore dei nostri fan" (e di se stessi)

Il bassista dei Kiss, il mitico Gene Simmons, ha parlato di quello che sarà l’ultimo tour della band (la tournée attuale in cui sono impegnati ora), spiegando che hanno deciso di smettere per il rispetto dei fan ma anche per il rispetto di se medesimi… "Smettiamo al top per rispetto nostro e dei fan”, ha affermato The Demon durante il programma radiofonico “Whiplash with Full Metal Jackie” dell’emittente radio statunitense 95.5 Klos

Il bassista dei Kiss, il mitico Gene Simmons, ha parlato di quello che sarà l'ultimo tour della band, spiegando che hanno deciso di smettere per il rispetto dei fan ma anche per il rispetto di se stessi… "Smettiamo al top per rispetto nostro e dei fan", ha affermato Simmons intervistato durante il programma radiofonico "Whiplash with Full Metal Jackie" dell'emittente radio statunitense 95.5 Klos. Ma dopo i mille addii della band, c'è chi non ci crede più. Eppure pare proprio che sia così: la carriera dei Kiss - per ciò che concerne i concerti live - sarebbe destinata a chiudersi con questa tournée. Il gruppo statunitense attualmente è impegnato nel tour "End Of The Road", che farà tappa anche in Italia (con una sola data prevista da noi: quella dell'11 luglio all'Arena di Verona).

Sia Gene Simmons sia Paul Stanley - entrambi componenti originali - sono oggi due arzilli settantenni. Arzilli sì, ma comunque settantenni, motivo per cui magari la decisione di smettere potrebbe essere dettata dai limiti di età sopraggiunti. Tuttavia Simmons sottolinea che non è così: la decisione di apporre il cartello The End sulla grancassa, chiudendo così la favola rock dei Kiss, è legata proprio alla volontà di rimanere leggende intramontabili, cosa che può avvenire solamente se si finisce la carriera al top e non al flop…

Una decisione difficile quella di concludere la propria storica carriera in tour, eppure ciò che ha capito Gene Simmons è quello che molti altri suoi colleghi (anche ben più attempati di lui) ancora non intuiscono. Simmons si è reso conto che far finire i Kiss adesso significa smettere in tempo prima di scivolare nel patetico. "Smettiamo al top”, ha sottolineato il membro originale della band.

Le parole di Gene Simmons



"Il motivo per cui non andremo più in tour ha a che fare con l'orgoglio, con il rispetto per noi stessi e l'ammirazione per i nostri fan", ha detto The Demon intervistato dall’emittente radiofonica statunitense 95.5 Klos. “L’ultima cosa che vuoi fare è essere il campione del mondo di boxe e rimanere nel ring troppo a lungo. È solo una questione di tempo, prima che le tue gambe non saranno più in grado di reggerti e ti condanneranno alla sconfitta".



Simmons menziona poi (senza mai fare nomi) alcuni colleghi che non si sono dimostrati saggi come loro: “Anche noi abbiamo visto pugili che sono rimasti nel ring troppo a lungo e band che sono rimaste in tour per troppo tempo. Dimenticano i versi, vedi le rughe profonde sui loro volti, come è del resto nella natura della vita”. Quindi conclude dicendo: "Credo che stiamo facendo la cosa giusta, smettiamo quando siamo ancora al top. Faremo del nostro meglio, sarà un momento triste e felice allo stesso tempo. Dopo l'ultimo show del tour so già che sarò in lacrime come un dodicenne a cui hanno pestato il piede".