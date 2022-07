La scaletta del concerto di Liam Gallagher a Lucca

Penultimo appuntamento con il C’mon You Know Tour di Liam Gallagher che questa sera farà tappa in Toscana per la sua unica data in Italia. Dove? Al Lucca Summer Festival di Piazza Napoleone. Il concerto inizia alle ore 21:00, ecco la possibile scaletta Condividi

Dopo essere stato uno degli immancabili protagonisti del britpop degli anni '90 e 2000, accanto al fratello Noel Gallagher, nel duo Oasis, Liam Gallagher si prepara ora ad un nuovo capitolo della sua carriera da solista, con un album nuovo di zecca uscito lo scorso 27 maggio e dal titolo C'mon You Know e un tour europeo omonimo che farà tappa anche in Italia. Quando? Questa sera, mercoledì 6 luglio, in un magico concerto che Liam Gallagher terrà al Lucca Summer Festival nella nota Piazza Napoleone della provincia toscana. Ecco le possibili canzoni in scaletta per la serata. Con lui sul palco anche i Kasabian.

Liam Gallagher a Lucca con il suo nuovo album, la possibile scaletta approfondimento Liam Gallagher pubblica C'Mon You Know, un album storto e selvaggio Cosa si può dire della sua musica? Che sia energia, quella a cavallo tra rock e pop, ma anche tanta emozione. Liam Gallagher, ex del duo Oasis (di cui ha fatto parte con il fratello Noel dal 1991 al 2009), sbarca questa sera, mercoledì 6 luglio a Lucca, per un magico concerto in programma per il Lucca Summer Festival. Data attesissima da vecchi e nuovi fan nostrani dell’artista britannico che avranno così l’occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo, tutti i brani estratti dal nuovo album C’mon You Know, pubblicato ufficialmente lo scorso 27 maggio per Warner Records. Ecco la possibile scaletta di brani che Liam Gallagher presenterà a Lucca durante il suo concerto del 6 luglio. Spazio ai già anticipati inediti del nuovo disco, ma anche a vere e proprie pietre miliari del repertorio Oasis: Hello Rock ‘n’ Roll Star Morning Glory Wall of Glass Everything’s Electric Better Days Stand by Me Roll It Over Slide Away Soul Love More Power Diamond in the Dark Once Cigarettes & Alcohol Wonderwall Champagne Supernova

