La scaletta del concerto di Alicia Keys a Milano

Con il suo The Alicia + Keys World Tour sta incantando il pubblico di tutto il mondo al suono della sua inconfondibile voce. La soul star statunitense Alicia Keys è attesa oggi, martedì 28 giugno , per un concerto indimenticabile al Mediolanum Forum di Assago (MI) dopo il successo degli appuntamenti già andati in scena in Europa a partire dal 9 giugno a Birmingham, Manchester, Londra, Antwerp, Oslo, Berlino, Mannheim e Cracovia. L’appuntamento è per le ore 20:30 , quando Alicia Keys salirà sul palco milanese. Ecco anche alcune anticipazioni sulla possibile scaletta di serata.

Alicia Keys in concerto a Milano, la scaletta

approfondimento

Alicia Keys: La Regina ha scelto le canzoni che ho cantato al Giubileo

Dopo l’emozionante performance andata in scena dal vivo a Londra, e sulle TV di tutto il mondo, per il BBC’s Platinum Party At The Palace, in onore del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - ma anche i numerosi concerti tenuti dalla cantante già in svariate location europee - è immancabile nei fan italiani l’attesa per tornare ad ascoltare Alicia Keys live nella Penisola. Il suo sarà un solo appuntamento nel Belpaese, in programma per questa sera, martedì 28 giugno al Mediolanum Forum di Assago a Milano, prima di volare a Barcellona per l’esibizione spagnola a Palau Sant Jordi. La possibile scaletta della serata di Alicia Keys in concerto a Milano, non si discosterà di molto da quella dei precedenti spettacoli europei, con grande attenzione al nuovo (e doppio) album Keys, alla release lo scorso 10 dicembre 2021, oltre che iconici brani di repertorio come Empire State Of Mind, Superwoman e Girl On Fire. Ecco la possibile scaletta di brani che Alicia Keys eseguirà a Milano:

Nat King Cole Truth Without Love You Don’t Know My Name Wasted Energy Time Machine Karma Un-Thinkable (I’m Ready) So Done 3 Hour Drive Show Me Love Diary Piano Interlude by Alicia Keys’ son Egypt (Interlude) LALA (Unlocked) The Beginning (Interlude) The Gospel Plentiful Nobody (DJ Khaled cover) Skydive Is It Insane Only You Authors of Forever Unbreakable My Boo (Usher song) City of Gods (Part II) Empire State of Mind (Part II) Broken Down Try Sleeping With a Broken Heart Girl on Fire Superwoman Dead End Road Fallin’ In Common Gypsy Woman (She’s Homeless) Underdog No One Like You’ll Never See Me Again If I Ain’t Got You

Il concerto della cantautrice e musicista statunitense per la sua unica volta in Italia, prenderà il via alle ore 20:30 con il suo arrivo sul palco e, vista la presenza di un numero davvero corposo di brani in scaletta, ci si aspetta durerà per oltre due ore.