Alicia Keys: La Regina ha scelto le canzoni che ho cantato al Giubileo

Dopo essere stata criticata dal pubblico per la strana scelta di intonare al concerto per il Giubileo della Regina la canzone Empire State Of Mind dedicata a New York, Alicia Keys si è difesa raccontando di come sia stata la stessa Elisabetta II in persona a scegliere le canzoni in scaletta per il party in musica

A quasi una settimana dalla chiusura dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II di Inghilterra, continua a restare alto l’interesse del pubblico sul meraviglioso spettacolo organizzato da Regno Unito e Paesi del Commonwealth nel lungo weekend di festa dal 2 al 5 giugno. Tra questi anche la questione Alicia Keys . La cantautrice statunitense, “accusata” alcuni giorni fa di aver cantato durante il BBC’s Platinum Party at the Palace un suo storico brano dedicato però agli U.S.A. – Empire State Of Mind – si è difesa svelando come sia stata la Regina in prima persona a scegliere le canzoni di ogni artista che si è esibito nella lunga serata in musica di sabato 4 giugno, sul palco allestito davanti a Buckingham Palace.

La cantautrice e musicista americana Alicia Keys non è di certo passata inosservata tra il ricco cast di artisti che lo scorso sabato 4 giugno hanno animato con tutta la loro arte, l’incredibile palco allestito a cielo aperto davanti alla residenza reale inglese di Buckingham Palace, in occasione del concerto-evento per i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Elisabetta II. In una bellissima tuta nera di velluto, con mantella dello stesso colore e impreziosita da scenografici ricami d’oro, proprio come i dettagli brillanti della sua capigliatura, Alicia Keys ha incantato il pubblico del Regno Unito e i telespettatori collegati via cavo da tutto il mondo, con la sua incredibile voce, intonando alcuni dei suoi più celebri successi come le hit Girl On Fire, Superwoman e la stessa Empire State Of Mind, da giorni oggetto di dibattito sui social, poiché canzone dedicata in realtà alla città di New York.

Alicia Keys ha spiegato perché ha cantato Empire State Of Mind al Giubileo

approfondimento

Alicia Keys, in un video il dietro le quinte di "It’s On Again”

È quindi per difendersi dalle “critiche” riguardo la scelta piuttosto strana e di portare una canzone dedicata all’America, sul palco di uno degli eventi più importanti del Regno Unito, che Alicia Keys ha svelato alcuni retroscena circa l’organizzazione del Platinum Party at the Palace per i 70 anni di regno di Elisabetta II. A scegliere le canzoni in scaletta per l’incredibile concerto sarebbe stata niente di meno che la sovrana in persona. “Ogni canzone è stata richiesta personalmente dalla Regina” ha raccontato Keys alla stampa, includento anche la scelta di esibirsi quindi in Empire State Of Mind e aggiungendo scherzosamente che in Inghilterra “Non puoi rifiutare la Regina. È contro la legge”. Alicia ha però scelto di tenere fede alla natura dell’evento, variando il testo della canzone “incriminata” in alcuni passaggi. Facendo caso alle registrazioni, la cantante intona “Now you're in London” invece del passaggio originale “Now you're in New York”. Londra è sempre stata nel cuore di Alicia Keys anche durante i saluti dove ha ringraziato non solo la Famiglia Reale per l’opportunità, e tutto il pubblico presente per la partecipazione, ma ha anche ammesso che nella Capitale inglese si sente sempre un po’ come fosse a casa: “Mi ricorda tanto New York. Ti amo Londra”.