La scaletta del concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro

Non si ferma la grande musica allo Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro che dopo aver aperto le sue porte a grandi cantautori della musica italiana come Cesare Cremonini, si prepara questa sera, giovedì 23 giugno, a riaccendersi sotto le grandi luci del rock. A farla da padrone, scatenando il pubblico sotto palco, in un misto di emozione e di pura energia, i Maneskin con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che canteranno tutto il meglio del loro repertorio, compreso il nuovo singolo Supermodel e la cover di If I Can Dream per il film biopic Elvis, su Elvis Presley, ora nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Ecco la possibile scaletta del concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro e altre informazioni utili sull'evento.

Maneskin in concerto a Lignano Sabbiadoro, la scaletta approfondimento Elvis, la clip del film con la canzone dei Måneskin La band italiana del momento si prepara a portare tutto il suo sound a cavallo tra pop e il rock ‘n roll più puro anche sul palco di Lignano Sabbiadoro. È infatti grande attesa nella città udinese per i Maneskin che, reduci da una nuova avventura negli Stati Uniti, un tour europeo in pieno corso di svolgimento, e il successo sul red carpet di Cannes per la presentazione del loro brano in colonna sonora di Elvis, saranno questa sera, giovedì 23 giugno 2022, allo Stadio Teghil per quella che può essere considerata come la data zero del loro ricco calendario di show in Italia, dopo l’Arena di Verona lo scorso 29 aprile. A Lignano Sabbiadoro, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno davanti ad una folla di oltre 27.500 persone (stando alla conta dei biglietti venduti), tra vecchi e conosciuti brani di repertorio dagli album Chosen (2017) e Il ballo della vita (2018), fino ai nuovi inediti di Teatro d’ira – Vol.1 (2021) e le recenti hit Mammamia, Supermodel e If I Can Dream, cover del brano di Elvis Presley. Ecco la possibile scaletta di brani che i Maneskin suoneranno il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro: Zitti e buoni In nome del padre Mammamia Chosen Womanizer Coraline La paura del buio Beggin’ For Your Love Close to the Top Amandoti Gasoline Torna a casa (in acustico) Vent’anni (in acustico) I Wanna Be Your Dog I Wanna Be Your Slave Touch Me Lividi sui gomiti Le parole lontane Supermodel If I Can Dream

Il concerto dei Maneskin a Lignano Sabbiadoro, informazioni utili approfondimento Måneskin, è uscito il video di Supermodel. Tra Tarantino e Hitchcock Se per quanto riguarda l’acquisto dei biglietti di ingresso per lo show dei Maneskin questa sera, giovedì 23 giugno, allo Stadio Comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro, la speranza di trovarne ancora disponibili è pressoché nulla, visto il sold-out lampo con oltre 27.500 pezzi venduti, ecco comunque alcune informazioni utili per i fan che avranno la fortuna di partecipare al grande evento in musica. L’apertura dei cancelli per l’accesso all’area del concerto è prevista per le ore 16:30, mentre lo show vero e proprio inizierà alle ore 21:00 sul un palco maestoso, largo 80 metri, profondo 25 e alto ben 22 metri.