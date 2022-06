Concerto Vasco Rossi a Bari, a sorpresa sul palco Checco Zalone. VIDEO

Vasco Rossi a Bari, c'era anche Checco Zalone

Come rivelato da un video pubblicato da TelebariWeb, al concerto pugliese di Vasco Rossi c'era una star del cinema italiano, pugliese doc: Checco Zalone. L'attore, comico e regista è apparso brevemente sul palco insieme al rocker, mandando in visibilio i 50mila presenti allo Stadio San Nicola. Sotto il palco ad ascoltare Vasco Rossi sono stati avvistati anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, in Puglia per girare la fiction Rai Lolita Lobosco 2.