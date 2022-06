Vasco Rossi a Bari, la scaletta del concerto 2022

Questa sera grande appuntamento a Bari con il concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Nicola. Dopo l’emozionante inaugurazione di Trento e gli altri concerti nelle principali città italiane, negli ultimi giorni l’imponente palco del Vasco Live 2022 è apparso anche allo Stadio San Nicola di Bari dove questa sera, mercoledì 22 giugno, il Blasco porterà tutto il meglio della sua musica tra vecchi e nuovi brani di repertorio, in quella che sarà una grande festa per gli ormai 45 anni di carriera dall’esordio nel 1977. Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi a Bari.

Vasco Rossi a Bari, la scaletta

L’appuntamento di questa sera sarà una vera e propria serata all’insegna dell’amarcord, tra vecchi e nuovi successi di repertorio del rocker italiano più amato di sempre. In scaletta ben 29 brani per oltre due ore di musica e canto a squarciagola, dove non mancheranno gradite sorprese al pubblico come vere e proprie “chicche” musicali del Blasco poco suonate dal vivo o provate per la prima volta in chiave acustica. Ecco la scaletta del Vasco Live 2022 a Bari: