La scaletta del concerto dei The Killers a Milano

La rock band si esibirà questa sera, martedì 21 giugno, all'Ippodromo Snai San Siro. Ecco informazioni su biglietti, scaletta e orari

Tutto pronto per il concerto dei The Killers a Milano, previsto per questa sera 21 giugno all'Ippodromo Snai San Siro, in occasione del Music Summer Festival. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

The Killers a Milano, la scaletta approfondimento I festival musicali dell'estate 2022. FOTO I The Killers, rock band formata da Brandon Flowers nel 2001, porterà sul palco milanese The Imploding the Mirage Tour, sesto grande tour di concerti del gruppo. Un'occasione per ascoltare il sesto album in studio della band formata da Brandon Flowers, Ronnie Vannucci e Mark Stoermer. In scaletta ci saranno quindi soprattutto i brani di Imploding the Mirage (2020) mentre le canzoni del settimo album Pressure Machine (del 2021) nelle intenzioni del gruppo si prestano meglio ad un teatro o ad un locale. Non mancheranno inoltre i grandi successi storici dei The Killers come Mr. Brightside e Somebody told me. Qui sotto la scaletta completa del concerto: My Own Soul’s Warning Enterlude When You Were Young Jenny Was a Friend of Mine Smile Like You Mean It Shot at the Night Running Towards a Place Human Somebody Told Me Fire in Bone Shadowplay In the Car Outside For Reasons Unknown A Dustland Fairytale The First Time Ever I Saw Your Face Runaways Read My Mind Dying Breed Caution All These Things That I’ve Done Spaceman Mr. Brightside

The Killers a Milano, info e biglietti approfondimento The Killers e Bruce Springsteen, Dustland: testo della nuova canzone Chi fosse interessato al concerto dei The Killers può ancora trovare dei biglietti per il Posto Unico a 46 euro e per il Gold Circle a 80.50 euro. Il concerto inizierà alle ore 21. L’Ippodromo SNAI San Siro si trova in piazzale dello Sport 16 e l'ingresso principale è quello in Via Diomede, fronte piazzale Lotto. “Finalmente tutto è pronto per celebrare il nostro ritorno – hanno rivelato a Vanity Fair il batterista Ronnie Vannucci Jr. e il frontman Brandon Flowers - Abbiamo suonato un po' in Messico, ovunque la gente vuole tornare a condividere le emozioni”. E presto arriverà nuova musica dei The Killers. “Abbiamo iniziato a lavorare ad un nuovo album, masterizzando brani in studio con Stuart Price e Shawn Everett” hanno raccontato i due nell'intervista, manifestando la speranza di avere un singolo pronto già per l'estate.